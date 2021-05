Giornata storica per l’atletica leggera italiana: Lamont Marcell Jacobs firma il nuovo record nazionale dei 100 metri, cancellando il precedente primato che apparteneva a Filippo Tortu.

Sono passati quasi tre anni da quella meravigliosa serata di Madrid in cui Filippo Tortu spazzava via nientemeno che Pietro Mennea: ben 39 anni dopo il record del maggior velocista nostrano di tutti i tempi, il giovane milanese di origni sarde fermava il cronometro sui 9.99.

Un tempo anacronistico per la nostra atletica, da anni in crisi profonda; un tempo che sembrava destinato a non dover essere ritoccato per molto tempo. E invece, dopo quasi tre anni, viene ulteriormente migliorato.

A siglare la nuova impresa ci pensa un ventiseienne originario del Texas, ma ormai italianissimo al 100%: si chiama Marcell Lamont Jacobs e, nel corso delle batterie del meeting di Savona, taglia il traguardo con il tempo di 9.95.

Qualche secondo per giudicare l’operato del vento e attendere l’ufficialità della giuria, poi esplode la festa: Jacobs è il nuovo primatista italiano. Alla finale non partecipa per via di un piccolo crampo accusato nel riscaldamento prima dell’ultimo atto, ma poco importa: ciò che ha fatto nel turno precedente resta impresso negli occhi di tutti.

Godiamoci il video di Marcell Jacobs e auguriamoci che tra lui e Tortu si possa nuovamente fare qualcosa di sensazionale al più presto, avvicinandosi ora il clou della stagione.

Magari proprio a quelle sempre più imminenti Olimpiadi di Tokyo 2020 in cui non saranno certamente tra i favoriti, ma in cui, liberi da pressioni, potranno sfoderare ottime prestazioni e magari sperare in una comunque miracolosa finale nella gara simbolo.

Ora ecco il video.