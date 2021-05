È possibile aumentare lo spirito di squadra scegliendo il giusto abbigliamento sportivo e in questo articolo ti spieghiamo come fare.

Gli sport di squadra sono tantissimi ed indipendentemente dal tipo di sport a cui facciamo riferimento (calcio, pallavolo, basket o altro) si riesce a creare un forte legame tra i membri della stessa squadra. Infatti uno degli aspetti migliori, di questa tipologia di sport, è che si va a creare un legame umano ed una forza di aggregazione incredibile. Ogni membro della squadra sa che deve tutelare e rispettare il suo compagno, sa anche che può far affidamento sull’altro perché tutti si pongono come obiettivo finale quello di riuscire a raggiungere il risultato sperato, che sia vincere una partita o un campionato. Si va un po’ a perdere perciò quel senso di individualismo che invece ritroviamo in tanti altri sport. Con lo sport di squadra si ragiona come in una piccola comunità dove insieme si lavora per vincere. Tra i tanti metodi differenti che incontriamo per aumentare e rafforzare lo spirito di squadra troviamo quello di scegliere il giusto tipo di abbigliamento. Ad esempio runnek realizza abbigliamento da running personalizzato ma anche per tutte le altre discipline sportive. Un servizio simile ci dà la possibilità di creare una divisa ad hoc per la nostra squadra.

Cosa ci aiuta a fare la divisa sportiva

La divisa sportiva non è solo un modo di vestirsi per praticare uno sport. Con essa infatti non si cerca solo di permettere ai sportivi di massimizzare i propri risultati o di poter praticare lo sport in modo semplice ed agevole; ma si permette ad un individuo di potersi identificare all’interno di un gruppo. L’abbigliamento personalizzato diventa perciò il simbolo di ogni squadra ed uno degli elementi che rafforzano l’unione tra compagni. Per questo è importante avere per ogni squadra una divisa personale che sia totalmente differente da tutte le altre. Ogni singolo atleta ha necessità di sentirsi parte del suo gruppo, della sua comunità sportiva, al fine di stimolarsi maggiormente. Sentirsi infatti parte di una comunità sportiva specifica spinge l’atleta a massimizzare i suoi risultati, a migliorarsi e a dare il meglio di sé non solo per sé stesso ma per tutto il team.

La forza motrice del valore di squadra

Lo spirito di squadra è un elemento molto potente ed è in grado di rafforzare, come già detto, le prestazioni di un singolo. Permette ad un gruppo di persone di poter gioire di successi e soffrire di insuccessi anche se non determinati direttamente dal singolo atleta, rafforza la competizione e l’alimenta, aumenta l’unione nel team e la socializzazione, permette di crescere fin da piccoli in uno spirito positivo e di fiducia reciproca che si installa tra compagni dello stesso team. Ogni giocatore che appartiene ad una squadra specifica, quando deve giocare una specifica partita, non scenderà in campo unicamente per sé stesso ma per tutta la squadra. Questo senso di appartenenza al team viene maggiormente rafforzato ed amplificato dall’abbigliamento sportivo personalizzato di una divisa specifica.