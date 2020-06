Mario Balotelli – Brescia: è già rottura. La grande scommessa del presidente delle Rondinelle Massimo Cellino, a quanto pare, sembra persa, e il club lombardo vuole rescindere unilateralmente il contratto dell’attaccante.

Dopo le tante squadre cambiate e le continue incomprensioni con questo o quel tecnico, sembrava che l’approdo di Balotelli nella squadra della sua città potesse essere una favola a lieto fine. Ne era convinto lui, ne erano convinti in tanti, compreso il Presidente che per primo aveva creduto nel suo rilancio.

Ma le cose sono poi andate diversamente. In campo non ha mai davvero impressionato e non di rado è stato lasciato in panchina. Dopo la ripresa degli allenamenti successiva allo stop forzato per il Covid-19, Supermario non si è presentato al centro sportivo.

Solo in un secondo momento è giunto un certificato medico di gastroenterite, ma a Cellino proprio non è andato giù questo comportamento e così ha provveduto ad affidarsi ad un legale per la rescissione del contratto, ovvero per il licenziamento per giusta causa.

Eppure qualcosa nelle ultime ore sembra muoversi e pare che il giocatore voglia tornare sul campo tra qualche giorno per riprendere gli allenamenti e allo stesso tempo affidarsi a sua volta ad un legale per tutelare la propria posizione.

Non sappiamo come questa storia andrà a finire, ma probabilmente l’attaccante spera ancora di farsi trovare pronto per mettersi in mostra e garantirsi magari un nuovo ingaggio per la prossima stagione.