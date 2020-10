Si alza il sipario sulla Champions League 2020/2021. Abbiamo appena due mesi fa assistito al grande trionfo del Bayern Monaco, che in una finale agostana ha battuto il Paris Saint Germain, eppure eccoci pronti a vivere questa nuova edizione della più importante manifestazione calcistica europea.

Quattro le italiane impegnate. Inserita nel Girone B l’Inter, che dovrà vedersela soprattutto con il Real Madrid, oltreché con gli ucraini dello Shaktar Donetsk e ai tedeschi del Borussia Mönchengladbach.

Girone D per l’Atalanta capace di arrivare fino alla semifinale lo scorso anno. Ebbene, i bergamaschi incroceranno gli ex campioni del 2019 del Liverpool, nonché gli olandesi dell’Ajax. Il non insormontabile Midtjylland sarà la quarta squadra. Missione possibile, dunque, per gli orobici.

Lazio inserita nel Gruppo F con lo Zenit San Pietroburgo (Russia) e Borussia Dortmund (Germania). Presente anche la squadra belga del Club Bruges. Alla portata, per i biancocelesti, qualora sia espresso il miglior gioco, la qualificazione agli ottavi.

Infine i campioni d’Italia della Juventus, che saranno subito impegnati nella grande sfida contro il Barcellona: sarà Cristiano Ronaldo contro Leo Messi, dunque. Opposti ai bianconeri sono anche gli ucraini della Dynamo Kiev, oltre agli ungheresi di Budapest del Ferencváros.

Il primo turno si disputerà nei giorni 20 e 21 ottobre, mentre la fase a gironi si concluderà il 9 dicembre. Dal 16 febbraio via agli ottavi, mentre la finale si giocherà il 29 maggio 2021 all’Ataturk Stadium di Istanbul. Di seguito il riepilogo completo di tutti i raggruppamenti.

GRUPPO A:

Bayern (GER), Atlético Madrid (SPA), Salisburgo (AUT), Lokomotiv Mosca (RUS)

GRUPPO B:

Real Madrid (SPA), Shakhtar Donetsk (UCR), Inter (ITA), Borussia Mönchengladbach (GER)

GRUPPO C:

Porto (POR), Manchester City (ING), Olympiacos (GRE), Marsiglia (FRA)

GRUPPO D:

Liverpool (ING), Ajax (OLA), Atalanta (ITA), Midtjylland (DAN)

GRUPPO E:

Siviglia (SPA), Chelsea (ING), Krasnodar (RUS), Rennes (FRA)

GRUPPO F:

Zenit (RUS), Dortmund (GER), Lazio (ITA), Bruges (BEL)

GRUPPO G:

Juventus (ITA), Barcellona (SPA), Dynamo Kiev (Ucr), Ferencváros (UNG)

GRUPPO H:

Paris (FRA), Manchester United (ING), Lipsia (GER), İstanbul Başakşehir (TUR)