La Champions League 2021 è del Chelsea: i Blues sconfiggono il Manchester City in una finale tutta inglese e si aggiudicano per la seconda volta la competizione europea più prestigiosa riservata ai club.

È un gol di Kay Havertz a decidere, verso il finire del primo tempo, la partita disputata allo Stadio Dragao di Oporto. Una partita di fatto dominata dalla squadra londinese, che ha saputo imbrigliare gli avversari relegandoli ad un possesso di palla spesso sterile e altamente improduttivo.

Pep Guardiola, allenatore dei Citizens, ancora una sconfitta: sono ormai lontani i tmepi dei tiki taka e dei trionfi con il Barcellona: pur avendo vinto quest’anno il campionato di Premier League, vede ancora stregato il palcoscenico europeo.

Il Chelsea vince la sua seconda Champions grazie ad allenatori subentrati a stagione in corso: era successo qualche anno fa con il nostro Roberto Di Matteo, accade ora con Thomas Tuchel. Per il tedesco, una soddisfazione immensa, essendo già andato vicino all’obiettivo lo scorso anno con il Psg, ma arresosi poi in finale al Bayern Monaco.

Tra l’altro, è il terzo allenatore tedesco consecutivo a trionfare: due anni fa toccò a Jurgen Klopp sulla panchina del Liverpool, lo scorso anno a Hans Dieter Fllick con il Bayern Monaco e quest’anno proprio a Tuchel.

Il Chelsea si porta a due titoli, eguagliando nella speciale classifica squadre come Nottingham Forrest, Porto e Juventus. Nella graduatoria all time comanda ovviamente il Real Madrid con tredici trionfi, seguito da Milan con sette e Bayern Monaco e Liverpool appaiate a quota sei.

Di seguito l’albo d’oro della Coppa dei Campioni / Champions League.

1955-56 Real Madrid (1)

1956-57 Real Madrid (2)

1957-58 Real Madrid (3)

1958-59 Real Madrid (4)

1959-60 Real Madrid (5)

1960-61 Benfica (1)

1961-62 Benfica (2)

1962-63 Milan (1)

1963-64 Internazionale (1)

1964-65 Internazionale (2)

1965-66 Real Madrid (6)

1966-67 Celtic (1)

1967-68 Manchester United (1)

1968-69 Milan (2)

1969-70 Feyenoord (1)

1970-71 Ajax (1)

1971-72 Ajax (2)

1972-73 Ajax (3)

1973-74 Bayern München (1)

1974-75 Bayern München (2)

1975-76 Bayern München (3)

1976-77 Liverpool (1)

1977-78 Liverpool (2)

1978-79 Nottingham Forest (1)

1979-80 Nottingham Forest (2)

1980-81 Liverpool (3)

1981-82 Aston Villa (1)

1982-83 Hamburger (1)

1983-84 Liverpool (4)

1984-85 Juventus (1)

1985-86 Steaua București (1)

1986-87 Porto (1)

1987-88 PSV Eindhoven (1)

1988-89 Milan (3)

1989-90 Milan (4)

1990-91 Stella Rossa (1)

1991-92 Barcelona (1)

CHAMPIONS LEAGUE

1992-93 Olympique de Marseille (1)

1993-94 Milan (5)

1994-95 Ajax (4)

1995-96 Juventus (2)

1996-97 Borussia Dortmund (1)

1997-98 Real Madrid (7)

1998-99 Manchester United (2)

1999-00 Real Madrid (8)

2000-01 Bayern München (4)

2001-02 Real Madrid (9)

2002-03 Milan (6)

2003-04 Porto (2)

2004-05 Liverpool (5)

2005-06 Barcelona (2)

2006-07 Milan (7)

2007-08 Manchester United (3)

2008-09 Barcelona (3)

2009-10 Internazionale (3)

2010-11 Barcelona (4)

2011-12 Chelsea (1)

2012-13 Bayern München (5)

2013-14 Real Madrid (10)

2014-15 Barcelona (5)

2015-16 Real Madrid (11)

2016-17 Real Madrid (12)

2017-18 Real Madrid (13)

2018-19 Liverpool (6)

2019-20 Bayern Monaco (6)