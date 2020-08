Il Bayern Monaco si laurea campione d’Europa per la sesta volta nella sua storia: si conclude con il trionfo tedesco la Champions League 2019/2020, il cui epilogo si è tenuto nello stadio di Lisbona contro il Paris Saint Germain, sconfitto per 1-0.

Un punteggio poco veritiero, quello al termine del novanta minuti, che poco la dice sulla superiorità mostrata dai bavaresi per gran parte del match e sulle tante occasioni create.

I parigini ci provano, hanno le loro chances, ma il tabù continua: nonostante i miliardi spesi ogni anno, la Coppa dalle grandi orecchie sembra essere davvero stregata.

A guardare bene, comunque, i campioni di Francia sono sembrati già miracolati dopo il quaurto contro l’Atalanta vinto nei minuti di recupero, mentre hanno avuto la meglio in semifinale del non insormontabile Lipsia.

I tedeschi, invece, sono stati un vero rullo compressore e la ciliegina sulla torta è certamente stata l’umiliazione per 8-2 ai danni del Barcellona. Incredibile anche la scalata dell’allenatore Jans Dieter Flick, subentrato a novembre all’esonerato Niko Kovac e subito in trionfo: è triplete dopo la vittoria in Bundesliga e Coppa di Germania. A decidere l’incontro della finale è una rete di Kinsley Coman nel primo tempo.

Il Bayern Monaco raggiunge così non solo il Liverpool al terzo posto all time nella classifica dei plurivincitori (a una sola lunghezza dal Milan secondo, mentre imprendibile è il Real Madrid a quota tredici), ma risulta essere anche la prima squadra della storia ad aver vinto tutte le partite della competizione, undici per la precisione.

Di seguito l’albo d’oro della Coppa dei Campioni / Champions League.

1955-56 Real Madrid (1)

1956-57 Real Madrid (2)

1957-58 Real Madrid (3)

1958-59 Real Madrid (4)

1959-60 Real Madrid (5)

1960-61 Benfica (1)

1961-62 Benfica (2)

1962-63 Milan (1)

1963-64 Internazionale (1)

1964-65 Internazionale (2)

1965-66 Real Madrid (6)

1966-67 Celtic (1)

1967-68 Manchester United (1)

1968-69 Milan (2)

1969-70 Feyenoord (1)

1970-71 Ajax (1)

1971-72 Ajax (2)

1972-73 Ajax (3)

1973-74 Bayern München (1)

1974-75 Bayern München (2)

1975-76 Bayern München (3)

1976-77 Liverpool (1)

1977-78 Liverpool (2)

1978-79 Nottingham Forest (1)

1979-80 Nottingham Forest (2)

1980-81 Liverpool (3)

1981-82 Aston Villa (1)

1982-83 Hamburger (1)

1983-84 Liverpool (4)

1984-85 Juventus (1)

1985-86 Steaua București (1)

1986-87 Porto (1)

1987-88 PSV Eindhoven (1)

1988-89 Milan (3)

1989-90 Milan (4)

1990-91 Stella Rossa (1)

1991-92 Barcelona (1)

CHAMPIONS LEAGUE

1992-93 Olympique de Marseille (1)

1993-94 Milan (5)

1994-95 Ajax (4)

1995-96 Juventus (2)

1996-97 Borussia Dortmund (1)

1997-98 Real Madrid (7)

1998-99 Manchester United (2)

1999-00 Real Madrid (8)

2000-01 Bayern München (4)

2001-02 Real Madrid (9)

2002-03 Milan (6)

2003-04 Porto (2)

2004-05 Liverpool (5)

2005-06 Barcelona (2)

2006-07 Milan (7)

2007-08 Manchester United (3)

2008-09 Barcelona (3)

2009-10 Internazionale (3)

2010-11 Barcelona (4)

2011-12 Chelsea (1)

2012-13 Bayern München (5)

2013-14 Real Madrid (10)

2014-15 Barcelona (5)

2015-16 Real Madrid (11)

2016-17 Real Madrid (12)

2017-18 Real Madrid (13)

2018-19 Liverpool (6)

2019-20 Bayern Monaco (6)