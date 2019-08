Sono stati effettuati a Montecarlo i sorteggi relativi ai gironi della Champions League 2019-2010. Confermata la formula degli ultimi anni, con 32 squadre suddivise in otto gironi: le prime due accederanno alla fase ad eliminazione diretta dagli ottavi in poi – finale il 30 maggio a Istanbul – mentre la terza classificata approderà in Europa League.

Quattro le italiane impegnate. Sorteggio nella norma per la Juventus pluricampione d’Italia in carica. Avrebbero evitato con piacere le due madrilene inserite in seconda fascia, invece è proprio l’Atletico Madrid una delle avversarie dei bianconeri; i tedeschi del Bayer Leverkusen e i russi del Lokomotiv Mosca le altre contendenti del raggruppamento.

Girone di ferro per l’Inter di Antonio Conte, che se la dovrà vedere con il Barcellona favorito per la vittoria finale, con il Borussia Dortmund capace di raggiungere due finali negli ultimi anni e con il più abbordabile Slavia Praga.

Ci sarà il Liverpool sulla strada del Napoli: i partenopei dovranno vedersela contro i detentori del titolo, oltreché con gli austriaci del Salisburgo e i belgi del Genk. Infine l’Atalanta, che giocherà le proprie gare a San Siro: i bergamaschi affronteranno il Manchester City, lo Shakhtar Donetsk e la Dinamo Zagabria.

Di seguito la composizione dei gironi e, a seguire, il calendario completo di tutte le partite giornata per giornata. Ad inaugurare la kermesse sarà l’Inter, impegnata il 17 settembre a Milano contro lo Slavia Praga.

GRUPPO A: PSG, Real Madrid, Brugge, Galatasaray

GRUPPO B: Bayern Monaco, Tottenham, Olympiakos, Stella Rossa

GRUPPO C: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagabria, Atalanta

GRUPPO D: Juventus, Atletico Madrid, Bayern Leverkusen, Lokomotiv Mosca

GRUPPO E: Liverpool, Napoli, Salisburgo, Genk

GRUPPO F: Barcellona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Praga

GRUPPO G: Zenit San Pietroburgo, Benfica, Lione, Lipsia

GRUPPO H: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

PRIMA GIORNATA

Martedì 17 settembre

18.55: Inter-Slavia Praga

18.55: Olympique Lione-Zenit

21.00: Napoli-Liverpool

21.00: Salisburgo-Genk

21.00: Borussia Dortmund-Barcellona

21.00: Benfifca-RB Lipsia

21.00: Chelsea-Valencia

21.00: Ajax-LOSC Lille

Mercoledì 18 settembre

18.55: Club Brugge-Galatasaray

18.55: Olympiacos-Tottenham

21.00: PSG-Real Madrid

21.00: Bayern Monaco-Stella Rossa

21.00: Shakhtar Donetsk-Manchster City

21.00: Dinamo Zagabria-Atalanta

21.00 Atletico Madrid-Juventus

21.00 Bayer Leverkusen-Lokomotiv Mosca

SECONDA GIORNATA

Martedì 1 ottobre

18.55: Real Madrid-Club Brugge

18.55: Atalanta-Shakhtar Donetsk

21.00: Galatasaray-PSG

21.00: Tottenham-Bayern Monaco

21.00: Stella Rossa-Olympiacos

21.00: Manchester City-Dinamo Zagabria

21.00: Juventus-Bayer Leverkusen

21.00: Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid

Mercoledì 2 ottobre

18.55: Genk-Napoli

18.55: Slavia Praga-Borussia Dortmund

21.00: Liverpool-Salisburgo

21.00: Barcellona-Inter

21.00: Zenit-Benfica

21.00: RB Lipsia-Olympique Lione

21.00: Valencia-Ajax

21.00: LOSC Lille-Chelsea

TERZA GIORNATA

Martedì 22 ottobre

18.55: Shakhtar Donetsk-Dinamo Zagabria

18.55: Atletico Madrid-Bayer Leverkusen

21.00: Club Brugge-PSG

21.00: Galatasaray-Real Madrid

21.00: Tottenham-Stella Rossa

21.00: Olympiacos-Bayern Monaco

21.00: Manchester City-Atalanta

21.00: Juventus-Lokomotiv Mosca

Mercoledì 23 ottobre

18.55: RB Lipsia-Zenit

18.55: Ajax-Chelsea

21.00: Salisburgo-Napoli

21.00: Genk-Liverpool

21.00: Inter-Borussia Dortmund

21.00: Slavia Praga-Barcellona

21.00: Benfica-Olympique Lione

21.00: LOSC Lille-Benfica

QUARTA GIORNATA

Martedì 5 novembre

18.55: Barcellona-Slavia Praga

18.55: Zenit-RB Lipsia

21.00: Liverpool-Genk

21.00: Napoli-Salisburgo

21.00: Borussia Dortmund-Inter

21.00: Olympique Lione-Benfica

21.00: Chelsea-Ajaca

21.00: Valencia-LOSC Lille

Mercoledì 6 novembre

18.55: Bayern Monaco-Olympiacos

18.55: Lokomotiv Mosca-Juventus

21.00: PSG-Club Brugge

21.00: Real Madrid-Galatasaray

21.00: Stella Rossa-Tottenham

21.00: Dinamo Zagabria-Shakhtar Donetsk

21.00: Atalanta-Manchester City

21.00: Bayer Leverkusen-Atletico Madrid

QUINTA GIORNATA

Martedì 26 novembre

18.55: Galatasaray-Club Brugge

18.55: Lokomotiv Mosca-Bayer Leverkusen

21.00: Real Madrid-PSG

21.00: Tottenham-Olympiacos

21.00: Stella Rossa-Bayern Monaco

21.00: Manchester City-Shakhtar Donetsk

21.00: Atalanta-Dinamo Zagabria

21.00: Juventus-Atletico Madrid

Mercoledì 27 novembre

18.55: Zenit-Olympique Lione

18.55: Valencia-Chelsea

21.00: Liverpool-Napoli

21.00: Genk-Salisburgo

21.00: Barcellona-Borussia Dortmund

21.00: Slavia Praga-Inter

21.00: RB Lipsia-Benfica

21.00: LOSC Lille-Ajax

SESTA GIORNATA

Martedì 10 dicembre

18.55: Napoli-Genk

18.55: Salisburgo-Liverpool

21.00: Borussia Dortmund-Slavia Praga

21.00: Inter-Barcellona

21.00: Benfica-Zenit

21.00: Olympique Lione-Lipsia

21.00: Chelsea-LOSC Lille

21.00: Ajax-Valencia

Mercoledì 11 dicembre

18.55: Shakhtar Donetsk-Atalanta

18.55: Dinamo Zagabria-Manchester City

21.00: PSG-Galatasaray

21.00: Club Brugge-Real Madrid

21.00: Bayern Monaco-Tottenham

21.00: Olympiacos-Stella Rossa

21.00: Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca

21.00: Bayer Leverkusen-Juventus