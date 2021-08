La Champions League 2021-2022 è pronta a decollare: sono stati sorteggiati i gironi della prima fase che vedrà impegnate quattro squadre italiane, ovvero Inter, Juventus, Atalanta e Milan.

L’Inter campione d’Italia se la vedrà, per tre quarti, con le stesse squadre affrontate la scorsa stagione, quando uscì malamente al primo turno: si tratta di Real Madrid, Shaktar Donetsk e Sherif Tiraspol. Eccetto la cenerentola moldava, le altre due formazioni sono allenate da tecnici italiani, vale a dire Carlo Ancelotti e Roberto De Zerbi.

Tutto sommato abbordabile il girone della Juventus: accanto ai campioni d’Europa in carica del Chelsea, infatti, troviamo i russi dello Zenit San Pietroburgo e gli svedesi del Malmoe, questi ultimi allenati da una ex conoscenza del calcio italiano, vale a dire l’ex attaccante del Milan John Dahl Tomasson.

L’Atalanta inserita in terza fascia può tirare un sospiro di sollievo: dovrà affrontare i vincitori dell’Europa League del Villareal, il Manchester United e gli svizzeri dello Young Boys. Si tratta di avversarie ostiche, ma nulla appare impossibile per il superamento del turno.

Inserita in quarta fascia, il Milan incappa ovviamente in un girone molto duro, ma allo stesso tempo affascinante: i rossoneri dovranno affrontare i campioni di Spagna dell’Atletico Madrid, il Liverpool con cui in passato è stato protagonista di memorabili sfide e i portoghesi del Porto.

Per quanto riguarda gli altri raggruppamenti, segnaliamo il girone A con Manchester City e Paris Saint Germain e il girone E con Bayern Monaco e Barcellona.

Ecco, nel dettaglio, la composizione di tutti e nove i gironi.

Gruppo A: Manchester City, PSG, Lipsia, Club Brugge.

Gruppo B: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, MILAN.

Gruppo C: Sporting Lisbona, Borussia Dortmund, Ajax, Besiktas.

Gruppo D: INTER, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sherif Tiraspol.

Gruppo E: Bayern Monaco, Barcellona, Benfica, Dinamo Kiev.

Gruppo F: Villarreal, Manchester United, ATALANTA, Young Boys.

Gruppo G: Lilla, Siviglia, Salisburgo, Wolfsburg.

Gruppo H: Chelsea, JUVENTUS, Zenit San Pietroburgo, Malmoe.