Sono stati effettuato a Nyon i sorteggi relativi agli ottavi di finale della Champions League 2019/2010: possono tirare un sospiro di sollievo Juventus e Atalanta, sorride amaro il Napoli.

Partiamo proprio dai partenopei. Non basta il momento negativo in campionato (la squadra non vince da ben otto partite e neppure il nuovo arrivo di Rino Gattuso sembra aver finora sortito gli effetti sperati), ora si fa dura anche nella massima competizione europea, che comincia la sua fase ad eliminazione diretta.

Manca ancora tempo per la sfida, ma gli azzurri dovranno vedersela contro una delle favoritissime alla vittoria finale, vale a dire il Barcellona. Ebbene sì: sono proprio i blaugrana a sfidare il Napoli in un duplice scontro che si preannuncia infuocato. Appena eliminata l’Inter, gli spagnoli hanno l’opportunità di far fuori anche un’altra italiana.

Dopo aver conseguito una pazzesca qualificazione, una vera e propria impresa che resterà negli annali di sport locale, l’Atalanta può sognare addirittura l’approdo ai quarti. Di fronte, un’altra iberica, ma non certo la più agguerrita: è buona squadra indubbiamente, ma il Valencia sembra alla portata della Dea se quest’ultima saprà esaltarsi e giocare come sa.

Infine la Juventus, che può dirsi ben soddisfatta dell’esito dell’urna. I campioni d’Italia saranno infatti opposti ai francesi del Lione, probabilmente tra le più agevoli delle avversarie inserite nella seconda fascia. La qualificazione tra le prime otto, in questo caso, sembra essere dietro l’angolo.

Tra le altre, spiccano Real Madrid – Manchester City, Chelsea – Bayern Monaco e Atletico Madrid – Liverpool.

Sorteggiati anche gli accoppiamenti per i sedicesimi di finale di Europa League, che vedono in lizza la già citata Inter e la Roma: i nerazzurri sfideranno il Ludogorets, mentre i giallorossi se la vedranno con il Gent.

Gli ottavi di finale di Champions League:

Borussia Dortmund (GER) – PSG (FRA)

Real Madrid (SPA) – Manchester City (ING)

Atalanta (ITA) – Valencia (SPA)

Atletico Madrid (SPA) – Liverpool (ING)

Chelsea (ING) – Bayern (GER)

Lione (FRA) – Juventus (ITA)

Tottenham (ING) – Lipsia (GER)

Napoli (ITA) – Barcelona (SPA)