Il giornale francese L’Equipe ha pubblicato una classifica relativa ai ciclisti più pagati mondo. Poche sorprese, ma è comunque interessante leggere numeri che riguardano il conto in banca di chi va su due ruote a livello agonistico.

In cima a questa speciale classifica troviamo Peter Sagan, il vincitore di ben tre edizioni dei Campionati Mondiali consecutivi. Ma lo slovacco attualmente in forza alla Bora – Hansgrohe non è soltanto campione su strada, bensì è un personaggio sportivo a tutto tondo, colui che contribuisce all’immagine positiva del ciclismo.

A seguire, ben tre corridori del Team Ineos, che corrispondono anche agli ultimi vincitori del Tour de France: stiamo parlando di Chris Froome, di Geraint Thomas e del giovane Egan Bernal, il campione uscente della Grande Boucle.

In quinta posizione il primo italiano, Fabio Aru: non riesce a mostrarsi all’altezza della situazione da ben due anni, ma il sardo della UAE Team Emirates può comunque vantare uno stipendio ragguardevole.

Tra i primi quindici, altri due atleti tricolore: c’è ovviamente Vincenzo Nibali della Trek – Segafredo, senza dubbio il corridore più rappresentativo del nostro movimento; c’è anche Elia Viviani, campione olimpico di Rio 2016 su pista e campione europeo su strada in carica.

Di seguito la top 15 dei corridori più pagati al mondo e i relativi stipendi annui.

1. Peter Sagan – 5 milioni

2. Chris Froome – 4,5 milioni

3. Geraint Thomas – 3,5 milioni

4. Egan Bernal – 2,7 milioni

5. Fabio Aru – 2,6 milioni

6. Michal Kwiatkowski – 2,5 milioni

7. Julian Alaphilippe – 2,3 milioni

8. Alejandro Valverde – 2,2 milioni

9. Vincenzo Nibali – 2,1 milioni

10. Richard Carapaz – 2,1 milioni

11. Thibaut Pinot – 2 milioni

12. Primoz Roglic – 2 milioni

13. Nairo Quintana – 1,9 milioni

14. Elia Viviani – 1,9 milioni

15. Tom Dumoulin – 1,8 milioni