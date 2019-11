Pur rinnovata e stravolta, la Coppa Davis non ha perso il suo fascino ultrasecolare. Nell’edizione 2019 appena conclusa a Madrid si è assistito ad una settimana di alto spettacolo, al termine della quale i padroni di casa della Spagna sono risultati i degni vincitori.

Trascinati da un Rafael Nadal in condizioni super, per il quale la delusione delle ATP World Tour Finals non è che un lontano ricordo, gli iberici travolgono in finale un comunque ottimo Canada, artefice dell’eliminazione nella fase a gironi della nazionale italiana.

Di Roberto Bautista Agut e Rafael Nadal i punti decisivi per la compagine iberica, che porta a casa il sesto titolo della sua storia, a otto anni di distanza dall’ultimo.

Nata nel 1900, la Coppa Davis vide trionfare nelle prime due edizioni gli Stati Uniti, seguiti dalle successive quattro dalla Coppa Davis. Nel 1976 l’unico successo azzurro firmato da Adriano Panatta, Corrado Barazzutti e Paolo Bertolucci, artefici anche di tre finali perse nei successivi quattro anni.

Nel nuovo millennio è proprio la Spagna la grande mattatrice della più importante competizione riservata alle nazionali, salendo in sesta posizione tra le squadre più vittoriose, nella cui classifica comandano gli USA con ben 32 trionfi davanti ad Australia con 28 e Regno Uniti con dieci.

Ora non resta che capire quale sarà il futuro della Davis Cup, dal momento che il prossimo gennaio esordirà la ATP Cup che, di fatto, sarà proprio una copia della manifestazione appena conclusa, ma il cui montepremi altissimo ed i punti in palio per il ranking la renderanno appetibile a molti.

Di seguito, l’albo d’oro completo della Coppa Davis.

– Spagna

Croazia

Francia

Argentina

Regno Unito

Svizzera Repubblica Ceca Repubblica Ceca Spagna Serbia Spagna Spagna Stati Uniti Russia Croazia Spagna Australia Russia Francia Spagna Australia Svezia Svezia Francia Stati Uniti Svezia Germania Stati Uniti Francia Stati Uniti Germania Ovest Germania Ovest Svezia Australia Svezia Svezia Australia Stati Uniti Stati Uniti Cecoslovacchia Stati Uniti Stati Uniti Australia Italia Svezia Sudafrica Australia Stati Uniti Stati Uniti Stati Uniti Stati Uniti Stati Uniti Australia Australia Australia Australia Stati Uniti Australia Australia Australia Australia Stati Uniti Australia Australia Australia Stati Uniti Australia Australia Australia Australia Stati Uniti Stati Uniti Stati Uniti Stati Uniti non disputata Australia Stati Uniti Stati Uniti Regno Unito

Regno Unito

Regno Unito

Regno Unito Francia Francia Francia Francia Francia Francia Stati Uniti Stati Uniti Stati Uniti Stati Uniti Stati Uniti Stati Uniti Stati Uniti Australasia non disputata Australasia Stati Uniti Arcipelago Britannico Australasia non assegnata Australasia Australasia Australasia Arcipelago Britannico Arcipelago Britannico Arcipelago Britannico Arcipelago Britannico Stati Uniti non assegnata Stati Uniti