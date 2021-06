I Campionati europei Euro 2020/1 entrano nel vivo: terminata la fase a gironi, sono state eliminate otto selezioni, mentre le restanti sedici sono pronte alla fase più spettacolare, quella ad eliminazione diretta.

Ad inaugurare le sfide degli ottavi di finale saranno il Galles e la Danimarca, ma la sera dello stesso giorno, sabato 26 giugno, sarà la volta degli azzurri. Prima a qualificarsi per gli ottavi di finale dopo aver chiuso il proprio raggruppamento a punteggio pieno, l’Italia di Roberto Mancini affronterà alle ore 21 (Stadio Wembley di Londra) l’Austria guidata dal tecnico di origini italiane Franco Foda.

Tutte le sfide sono affascinanti, ma alcune spiccano sulle altre: è il caso, per esempio, di Inghilterra – Germania: un incrocio thriller, dovuto al fatto che i tedeschi si sono qualificati col brivido come terza del proprio girone e gli inglesi, pur primi, devono ora fare i conti con una delle più grandi avversarie di sempre.

Molto interessanti anche le sfide tra Spagna e Croazia, due nazionali che hanno ben fatto negli ultimi anni, ma che devono fare i conti con il ricambio generazionale, e soprattutto Belgio – Portogallo: i numeri uno del ranking Fifa contro i campioni in carica e, sfida nella sfida, Romelu Lukaku contro Cristiano Ronaldo.

Sky Sport trasmetterà in diretta tutte le gare (anche in streaming su Sky Go e Now TV, mentre la Rai trasmetterà quattro gare, secondo il calendario di sotto elencato.

Sabato 26 giugno ore 18.00

Galles-Danimarca (Johan Cruijff Arena, Amsterdam) Sky Sport

Sabato 26 giugno ore 21.00

Italia-Austria (Wembley Stadium, Londra) Sky Sport e Rai 1

Domenica 27 giugno ore 18.00

Olanda-Repubblica Ceca (Puskas Arena, Budapest) Sky Sport

Domenica 27 giugno ore 21.00

Belgio-Portogallo (Estadio de la Cartuja, Siviglia) Sky Sport e Rai 1

Lunedì 28 giugno ore 18.00

Croazia-Spagna (Parken Stadium, Copenaghen) Sky Sport

Lunedì 28 giugno ore 21.00

Francia-Svizzera (National Arena, Bucarest) Sky Sport e Rai 1

Martedì 29 giugno ore 18.00

Inghilterra-Germania (Wembley Stadium, Londra) Sky Sport e Rai 1

Martedì 29 giugno ore 21.00

Svezia-Ucraina (Hampden Park, Glasgow) Sky Sport