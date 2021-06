I Campionati Europei di calcio sono alle porte e ogni nazionale è giunta al momento delle scelte: è così anche per la nazionale italiana guidata da Roberto Mancini, che in vista del debutto previsto per venerdì 11 giugno contro la Turchia ha diramato la lista dei 26 convocati.

Dai 40 inizialmente a disposizione nel ritiro di Coverciano, ne erano inizialmente rimasti 28, poi ridotti a 26 come vogliono le regole dell’UEFA. Nessuna grossa novità, eccetto il richiamo dell’ultima ora per l’attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori.

Appena uscito dall’Europeo Under 21, il giocatore è stato subito chiamato da Mancini per far parte della rosa della nazionale A e così si unisce alla squadra, da cui invece fanno ritorno a casa Gianluca Mancini, Matteo Pessina e Matteo Politano.

E così ora è tutto pronto per la nuova avventura continentale. Venerdì 4 giugno, allo Stadio Dall’Ara di Bologna, l’ultima amichevole contro la Repubblica Ceca. Poi ci si trasferirà a Roma per la partita inaugurale contro i turchi, primo incontro a cui seguiranno le gare contro Svizzera e Galles.

Dopo due anni con tanti successi, è arrivato il momento di vedere quanto effettivamente valga l’Italia nelle partite che contano: l’impressione è che gli azzurri siano ancora un gradino e mezzo dietro le varie Francia, Inghilterra e Belgio, ma speriamo che sul campo tale differenza non sia così netta.

Ora ecco l’elenco completo dei 26 convocati di Mancini per Euro 2021.

Portieri: 21 Gianluigi Donnarumma (Milan), 26 Alex Meret (Napoli), 1 Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: 15 Francesco Acerbi (Lazio), 23 Alessandro Bastoni (Inter), 19 Leonardo Bonucci (Juventus), 3 Giorgio Chiellini (Juventus), 2 Giovanni Di Lorenzo (Napoli), 13 Emerson Palmieri (Chelsea), 24 Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), 4 Leonardo Spinazzola (Roma), 25 Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: 18 Nicolò Barella (Inter), 16 Bryan Cristante (Roma), 8 Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), 5 Manuel Locatelli (Sassuolo), 7 Lorenzo Pellegrini (Roma), 12 Stefano Sensi (Inter), 6 Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: 9 Andrea Belotti (Torino), 11 Domenico Berardi (Sassuolo), 20 Federico Bernardeschi (Juventus), 14 Federico Chiesa (Juventus), 17 Ciro Immobile (Lazio), 10 Lorenzo Insigne (Napoli), 22 Giacomo Raspadori (Sassuolo).