Euro 2021 perde la nazionale campione del mondo: contrariamente alle previsioni, la Francia viene eliminata agli ottavi di finale da una splendida Svizzera e deve dire addio ai sogni di doppietta Mondiale – Europeo.

Una partita rocambolesca, quella andata in scena a Bucarest, ma terminata con il successo della squadra che più ha meritato, vale a dire quella elvetica: passata in vantaggio nel primo tempo, avrebbe potuto chiudere i conti, se Ricardo Rodriguez non avesse sbagliato il calcio di rigore assegnato dal Var.

E così arriva Benzema a ribaltare la situazione con un uno-due thriller, prima che il capolavoro di Pogba sembrasse chiudere i conti. Ma quando tutto sembrava deciso, ecco la reazione dei rossocrociati con Seferovic e Gavranovic a fissare il punteggio sul 3-3.

Dopo i tempi supplementari terminati senza ulteriori gol, ecco i calci di rigore, terminati con l’errore dal dischetto dell’uomo più atteso dai Blues, quel Mbappé troppo spesso idolatrato, eppure in grado di chiudere l’Europeo con quattro partite, nessun gol e il fallimento del rigore decisivo.

Con l’eliminazione della Francia, si scatena il web, quello italiano in particolare. Vengono a tutti in mente le recenti dichiarazioni di ex calciatori francesi come Vieira e Barthez, che minimizzavano sulle vittorie dell’Italia giudicandole poca roba in quanto ottenute contro avversari modesti.

Ebbene, quegli avversari modesti sono la Svizzera: 3-0 inflitto dagli azzurri ai nostro vicini, poi in grado di eliminare proprio i campioni iridati. E gli italiani festeggiano perché, diciamoci la verità, con i cugini francesi non è mai corso buon sangue e, come ha giustamente detto qualcuno, niente unisce più gli italiani di una sconfitta della Francia.

Anche i meme diventati virali sono davvero tanti: da chi ritrae Mbappé intento ad alzare una tazza da wc anziché la coppa del mondo a chi sbeffeggia proprio Vieira, Barthez e tutti coloro che hanno parlato anzitempo contro i loro avversari.

C’è poi chi si è divertito ad illuminare la Tour Eiffel con il tricolore e chi, parafrasando il motto della Rivoluzione Francese, ha apostrofato “liberte egalite elimine”. Non poteva mancare, infine, la Gioconda con la bandiera italiana e chi la rivorrebbe in Italia.