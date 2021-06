Sta per cominciare una nuova bellissima avventura calcistica: si tratta di Euro 2020, anzi 2021, in programma in otto diversi Paesi da venerdì 11 giugno all’11 luglio.

Sarà lo Stadio Olimpico di Roma ad inaugurare la nuova rassegna continentale di calcio con la partita tra Italia e Turchia: per gli azzurri, subito un impegno da non prendere sotto gamba, se si vuole cominciare l’Europeo nel modo migliore.

Roberto Mancini viene da un biennio davvero positivo e vuole dimostrare che anche negli appuntamenti che contano la nazionale italiana saprà farsi valere e potrà competere contro le grandi avversarie d’Europa: i campioni del mondo della Francia, seguiti da Belgio, Inghilterra, Germania e Spagna sono le cinque favorite.

La formula della competizione è semplice. Per la prima volta, sono ben 24 le partecipanti – contro le 16 delle passate edizioni – suddivise in sei gironi da quattro squadre ciascuna.

Le prime due classificate di ogni raggruppamento e le quattro migliori terze costituiranno le sedici nazionali che si affronteranno, ad eliminazione diretta, dagli ottavi di finale in poi. Semifinali e finali andranno in scena a Wembley, in Inghilterra.

A trasmettere tutti gli incontri del torneo sarà Sky Sport, che assicurerà una programmazione quasi del tutto incentrata sulla kermesse. In chiaro su Rai 1, ad ogni modo, andranno in scena 27 incontri: ovviamente tutti quelli dell’Italia – e non solo – più quattro ottavi di finale, quattro quarti e poi tutte le semifinali e finali.

Di seguito potrete vedere l’elenco completo delle partite con gli orari e il canale di trasmissione.

Venerdì 11 giugno

21:00 – Turchia-Italia: Rai 1 e Sky

Sabato 12 giugno

15:00 – Galles-Svizzera: Rai 1 e Sky

18:00 – Danimarca-Finlandia: Sky

21:00 – Belgio-Russia: Rai 1 e Sky

Domenica 13 giugno

15:00 – Inghilterra-Croazia: Rai 1 e Sky

18:00 – Austria-Macedonia: Sky

21:00 – Olanda-Ucraina: Rai 1 e Sky

Lunedì 14 giugno

15:00 – Scozia-Repubblica Ceca: Sky

18:00 – Polonia-Slovacchia: Sky

21:00 – Spagna-Svezia: Rai 1 e Sky

Martedì 15 giugno

18:00 – Ungheria-Portogallo: Sky

21:00 – Francia-Germania: Rai 1 e Sky

Mercoledì 16 giugno

15:00 – Finlandia-Russia: Sky

18:00 – Turchia-Galles: Sky

21:00 – Italia-Svizzera: Rai 1 e Sky

Giovedì 17 giugno

15:00 – Ucraina-Macedonia: Sky

18:00 – Danimarca-Belgio: Sky

21:00 – Olanda-Austria: Rai 1 e Sky

Venerdì 18 giugno

15:00 – Svezia-Slovacchia: Sky

18:00 – Croazia-Repubblica Ceca: Sky

21:00 – Inghilterra-Scozia: Rai 1 e Sky

Sabato 19 giugno

15:00 – Ungheria-Francia: Sky

18:00 – Portogallo-Germania: Rai 1 e Sky

21:00 – Spagna-Polonia: Rai 1 e Sky

Domenica 20 giugno

18:00 – Svizzera-Turchia: Sky

18:00 – Italia-Galles: Rai 1 e Sky

Lunedì 21 giugno

18:00 – Ucraina-Austria: Sky

18:00 – Macedonia-Olanda: Sky

21:00 – Russia-Danimarca: Sky

21:00 – Finlandia-Belgio: Rai 1 e Sky

Martedì 22 giugno

18:00 – Croazia-Scozia: Sky

21:00 – Repubblica Ceca-Inghilterra: Rai 1 e Sky

Mercoledì 23 giugno

18:00 – Svezia-Polonia: Sky

18:00 – Slovacchia-Spagna: Sky

21:00 – Portogallo-Francia: Rai 1 e Sky

21:00 – Germania-Ungheria: Sky

Sabato 26 giugno

18:00 – Ottavi di finale: Sky

21:00 – Ottavi di finale: Rai 1 e Sky

Domenica 27 giugno

18:00 – Ottavi di finale: Sky

21:00 – Ottavi di finale: Rai 1 e Sky

Lunedì 28 giugno

18:00 – Ottavi di finale: Sky

21:00 – Ottavi di finale: Rai 1 e Sky

Martedì 29 giugno

18:00 – Ottavi di finale: Sky

21:00 – Ottavi di finale: Rai 1 e Sky

Venerdì 2 luglio

18:00 – Quarti di finale: Rai 1 e Sky

21:00 – Quarti di finale: Rai 1 e Sky

Sabato 3 luglio

18:00 – Quarti di finale: Rai 1 e Sky

21:00 – Quarti di finale: Rai 1 e Sky

Martedì 6 luglio

21:00 – Semifinale: Rai 1 e Sky

Mercoledì 7 luglio

21:00 – Semifinale: Rai 1 e Sky

Domenica 11 luglio

21:00 – Finale: Rai 1 e Sky