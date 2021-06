L’Italia si qualifica ai quarti di finale di Euro 2021: dopo 120 minuti di sofferenza, la nazionale guidata da Roberto Mancini riesce a piegare una coriacea Austria grazie alle reti dei subentrati Chiesa e Pessina.

Allo Stadio Wembley di Londra è passione pura, ma alla fine gli azzurri riescono a spuntarla. Gli avversari, guidati da Franco Foda, escono a testa altissima e ci spaventano per lunghi tratti, riportando con i piedi per terra la nostra squadra.

Tanto sterile possesso palla nel primo tempo, mentre nella ripresa neanche quello, con il pallone spesso tra i piedi degli avversari, che vanno vicinissimi per un paio di volte vicini al vantaggio, se il Var non ci fosse venuto incontro.

Alla fine Mancini mischia le carte e opera dei cambi che si rivelano decisivi: prima dentro Locatelli e Pessina, poi anche Belotti e Chiesa. E sono proprio il quarto e il secondo a siglare i due gol decisivi nel primo tempo supplementare, che permettono agli azzurri di proseguire la rincorsa verso la finale. Ma il prossimo ostacolo, a Monaco di Baviera, si preannuncia durissimo: sarà la vincente della sfida tra il Portogallo campione in carica e il Belgio numero uno del ranking Fifa.

Come hanno reagito i quotidiani alla nuova cavalcata azzurra, ora tra le prime otto d’Europa? I tre grandi quotidiani sportivi mettono in evidenza l’immagine dell’uomo di giornata, Federico Chiesa, e della sua esultanza attorniato dai suoi compagni.

“Leoni d’Italia” è il titolo della Gazzetta Sportiva, che mette in evidenza la tenacia e la capacità di saper soffrire. “Non svegliateci” titola invece il Corriere dello Sport, che sottolinea come il sogno possa continuare. “Il cuore in gol” è invece il titolo di Tuttosport.

Per quanto riguarda i quotidiani generalisti, segnaliamo “Cuore e grinta – L’Italia fa festa” messo dal Corriere della Sera in prima pagina, mentre per La Repubblica “L’Italia soffre ma continua a sognare”.