Ennesima beffa per il calcio italiano. Non bastavano le cocenti eliminazioni in Champions League – su tutte, quella della Juventus pluricampione nazionale – ora anche l’Europa League è amara: nella finale della seconda competizione continentale per importanza, l’Inter viene piegata per 3-2 dal Siviglia, che porta a casa il sesto trofeo della sua storia.

Ci credevano i nerazzurri, specialmente dopo quel sonoro 5-0 inflitto in semifinale allo Shakthar Donetsk. Invece bisogna ancora una volta guardare in faccia alla realtà ed ammettere che le nostre compagini sono – per mentalità, prima ancora che per qualità dell’organico – un gradino sotto agli altri principali campionati europei.

Ironia della sorte vuole che proprio l’attaccante simbolo della squadra di Antonio Conte, Romelu Lukaku, sia il protagonista del gol d’apertura e dell’autogl che condanna la sua squadra alla sconfitta; lui che in una stagione a dir poco positiva eguaglia i gol messi a segno da Ronaldo (il fenomeno) nel 1997, prima annata all’Inter.

Ma non si possono attribuire colpe ad un unico giocatore, quanto alla mancanza di carattere collettivo in certi momenti. E sono emblematici, a tal proposito, gli ultimi minuti di gioco, quelli in cui la squadra in svantaggio chiamata al disperato arrembaggio per rimontare ed invece viene rintanata nella sua area da un avversario che sa farsi rispettare. E vincere meritatamente.

Nel nuovo millennio, continua la maledizione per le squadre italiane in Europa League, competizione dominata in lungo e in largo negli anni Novanta.

Di seguito l’albo d’oro della competizione (Coppa Uefa fino al 2008).

1971-1972 – Tottenham (Inghilterra)

1972-1973 – Liverpool (Inghilterra)

1973-1974 – Feyenoord (Paesi Bassi)

1974-1975 – Borussia Moenchengladbach (Germania)

1975-1976 – Liverpool (Inghilterra)

1976-1977 – Juventus (Italia)

1977-1978 – PSV (Paesi Bassi)

1978-1979 – Borussia Moenchengladbach (Germania)

1979-1980 – Eintracht Francoforte (Germania)

1980-1981 – Ipswich Town (Inghilterra)

1981-1982 – IFK Göteborg (Svezia)

1982-1983 – Anderlecht (Belgio)

1983-1984 – Tottenham (Inghilterra)

1984-1985 – Real Madrid (Spagna)

1985-1986 – Real Madrid (Spagna)

1986-1987 – IFK Göteborg (Svezia)

1987-1988 – Bayer Leverkusen (Germania)

1988-1989 – Napoli (Italia)

1989-1990 – Juventus (Italia)

1990-1991 – Inter (Italia)

1991-1992 – Ajax (Paesi Bassi)

1992-1993 – Juventus (Italia)

1993-1994 – Inter (Italia)

1994-1995 – Parma (Italia)

1995-1996 – Bayern Monaco (Germania)

1996-1997 – Schalke 04 (Germania)

1997-1998 – Inter (Italia)

1998-1999 – Parma (Italia)

1999-2000 – Galatasaray (Turchia)

2000-2001 – Liverpool (Inghilterra)

2001-2002 – Feyenoord (Paesi Bassi)

2002-2003 – Porto (Portogallo)

2003-2004 – Valencia (Spagna)

2004-2005 – CSKA Mosca (Russia)

2005-2006 – Siviglia (Spagna)

2006-2007 – Siviglia (Spagna)

2007-2008 – Zenit San Pietroburgo (Russia)

2008-2009 – Shakhtar Donetsk (Ucraina)