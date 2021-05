Dopo nove anni di dominio bianconero e dopo un decennio di digiuno, l’Inter torna sul tetto d’Italia: i nerazzurri vincono lo scudetto 2020-2021 laureandosi campioni nazionali per la diciannovesima volta nella loro storia.

Una cavalcata vincente, quella degli uomini guidati da Antonio Conte: dopo aver finito il girone d’andata alle spalle dei cugini rossoneri, hanno inanellato un filotto di dieci vittorie consecutive che hanno permesso loro di scavare un solco nei confronti di tutti gli avversari. La vittoria per 2-0 contro il Crotone e il pareggio dell’Atalanta contro il Sassuolo hanno certificato la matematica vittoria.

Sono diciannove, dunque. Il primo fu nel 2010, due anni dopo la fondazione della squadra. Il secondo titolo, poi, a dieci anni di distanza dal primo e un altro decennio dopo, ecco il terzo, con il nome di Ambrosiana.

Bisogna attendere gli anni ’50 per assistere a due trionfi consecutivi, gli anni ’60 per vedere all’opera la grande Inter di Helenio Herrera, con i vari Mazzola e Facchetti confermarsi anche in Europa. È l’Inter di Angelo Moratti, che lascia anni dopo il testimone a suo figlio Massimo.

Il 1966 arriva il decimo scudetto, quello della stella, mentre risale agli anni Duemila il più importante filotto di vittorie: è l’era del già citato Massimo Moratti, l’era del dopo Calciopoli e, prima con Roberto Mancini, poi con Jose Mourinho – l’artefice del Triplete – ecco cinque scudetti consecutivi.

Sono gli ultimi prima del trionfo odierno che ha fatto esplodere il capoluogo meneghino e tutti i tifosi nerazzurri sparsi per il mondo. Sotto l’attuale ct della nazionale italiana, inoltre, arriva il record di vittorie consecutive in un campionato, ben 17, con il distacco sulla Roma seconda che arriva a fine stagione a ben 22 punti.

Ecco, nell’ordine, tutti gli scudetti vinti dall’Inter in poco più di un secolo di storia, in cui vanno ricordate anche tre Coppe dei Campioni / Champions League.

1910, 1920, 1930, 1938, 1940, 1953, 1954, 1963, 1965, 1966 (prima stella), 1971, 1980, 1989, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2021.