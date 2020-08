Continua la maledizione Champions League per la Juventus: anche quest’anno, ancor più che negli anni precedenti, l’accesso alle fasi finali della massima competizione europea viene sbarrato da un avversario modesto che si chiama Lione, che pur perdendo 2-1 a Torino si qualifica ai quarti grazie all’1-0 dell’andata.

Certo, è arrivato il nono scudetto di fila – cosa che in altre piazze avrebbe del clamoroso – ma a Torino questo non basta e non può bastare. Dopo un dominio senza rivali in Italia, contava vincere la Champions ed era stato chiamato per questo proprio Maurizio Sarri, l’uomo del bel gioco.

Il bel gioco non si è visto in campionato – la squadra ha chiuso con uno striminzito punto di vantaggio sull’Inter e con tante partite vinte non convincendo – ed in Europa è arrivato il capitombolo. Qualificazione persa all’andata giocata a marzo in Francia, d’accordo, ma ciò che resta è che l’obiettivo fallisce.

E così a pagare è propri il mister Sarri. Il presidente Andrea Agnelli aveva detto di doversi prendere un po’ di tempo per assumere le giuste decisioni, invece non ha aspettato che mezza giornata per sollevare dall’incarico il tecnico toscano.

Dura un solo anno, dunque, la sua esperienza sulla panchina bianconera. E così si apre già la lotta per prendere il suo posto. Il nome candidato a succedergli sembra essere quello di Simone Inzaghi, che per tanti mesi con la sua Lazio ha lottato quest’anno per lo scudetto. L’alternativa è Pochettino del Tottenham. Più difficile arrivare a Zinedine Zidane dal Real Madrid.