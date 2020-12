La rivoluzione è ufficialmente avviata: dopo che Dazn da ormai tre stagioni trasmette alcuni incontri della Serie A di calcio, ora è un vero colosso internazionale ad entrare a gamba tesa nella lotta per i diritti sportivi in Italia.

Si tratta di Amazon, che acquista la possibilità di trasmettere i sedici migliori incontri del mercoledì delle prossime tre edizioni della Champions League.

È noto a tutti il servizio Prime Video, che consente di vedere, con un abbonamento poco più alto di tre euro al mese, numerosi film, serie tv, cartoni animati e documentari. Mancava lo sport, finora, almeno in Italia. Mancava, appunto, perché dal prossimo anno non mancherà più.

Oramai Sky deve scordarsi di trasmettere tutti gli incontri della massima competizione europea perché Amazon ne potrà trasmettere sedici: il migliore del mercoledì, con un’italiana visibile sempre fino a quando non sarà eliminata.

Nel pacchetto, prevista anche la messa in onda della Supercoppa Europea. Ancora non noti i prezzi, ma negli altri Paesi in cui Amazon già trasmette il calcio (per esempio Inghilterra o Germania con Premier e Bundesliga) non sono stati apportati sovrapprezzi.

“Amazon non vede l’ora che inizi la prossima stagione della Uefa Champions League […] Siamo lieti di offrire ai nostri clienti in Italia le migliori partite del mercoledì sera dal 2021 in avanti. […] Daremo il massimo per offrire una fantastica esperienza calcistica capace di portarli ancora più vicino all’azione”. Questo il commento del numero uno della multinazionale, Jeff Bezos.

Ricordiamo, infine, che i tifosi potranno beneficiare anche di una partita in chiaro ogni martedì, che anche per le prossime annate dovrebbe andare in onda sulle reti Mediaset.