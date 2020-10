Domenica 11 ottobre 2020 resterà indubbiamente nella storia dello sport: tanti record sono stati siglati da personaggi entrati di diritto nella leggenda delle competizioni, tanto lo spettacolo che hanno regalato a poca distanza l’un l’altro in contesti diversi. Stiamo parlando di Rafael Nadal e Lewis Hamilton.

Partiamo da Rafael Nadal, il quale, annichilendo Novak Djokovic, conquista il 13° Roland Garros, Sam di scena sulla terra battuta di Parigi. Se nessuno può minimamente paragonarsi al mancino di Manacor su questa superficie, è altrettanto vero che questo risultato gli permette di eguagliare Roger Federer nel computo dei tornei Major vinti, ben 20.

Avrà probabilmente l’occasione di superarlo, lo svizzero, dal momento che l’età anagrafica è dalla sua parte e la grinta e la caparbietà sembrano ancora quelle di un ragazzino. Non resta che applaudire, quindi, le capacità del tennista spagnolo, al cui cospetto nemmeno un robot come Djokovic nulla ha potuto, tanto da non trovare alcun modo per contrastare l’avversario nei primi due set.

Sensazionale anche il numero di Gran Premi vinti in Formula 1 da Lewis Hamilton. Sul circuito tedesco del Nurburgring, il britannico, con la sua imbattibile Mercedes, vince il 91° GP nella massima categoria automobilistica e raggiunge nientemeno che, in testa alla classifica all time, Michael Schumacher.

È chiaro che è questione di pochissimo tempo affinché il pilota inglese di origini caraibiche superi anche questo dato e viaggi da solo in testa a questa speciale graduatoria. Il figlio del grande campione tedesco, Mick, in rampa di lancio in Formula 1, si è complimentato con il nuovo recordman dicendo che “I record sono fatti per essere battuti”.