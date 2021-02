La torta della Champions League del triennio 2021-2024 è finalmente stata spartita? Chi la farà da padrone per trasmettere la massima competizione calcistica per club?

Avevamo già reso noto come la grande novità sarà rappresentata da Amazon, che con la sua Prime Video trasmetterà 16 incontri, uno per ogni mercoledì, con la migliore gara disponibile in quel turno.

E poi Sky, che ha fatto la voce grossa assicurandosi tutte le restanti partite in modalità pay, ad esclusione, appunto, di quelle trasmesse dal sito di e-commerce. Non solo: il gruppo ora in mano a Comcast sarà in grado di mandare in onda anche tutti gli incontri della Uefa Europa League e della nuova Uefa Conference League.

E Mediaset? Ultima ad ufficializzare l’operazione, l’azienda guidata da Piersilvio Berlusconi trasmetterà, di fatto, tutte le partite a settimana tranne una, quella in esclusiva Amazon.

Soltanto un incontri sarà in chiaro – il migliore del martedì, come già accade ora – ma tutti gli altri incontri saranno trasmessi in streaming in modalità pay. Ancora non è chiaro quale sarà la piattaforma, anche se si ipotizza un completo restyling di Mediaset Play, che potrebbe inglobare al suo interno anche la controllata Infinity.

La cosa che è certa è che i telespettatori, se vorranno fare il numero minimo di abbonamenti e seguire il maggior numero di partite, dovranno guardare proprio all’azienda di Cologno Monzese, che siamo sicuri farà in modo di rendere accessibile la sua app su tutti i device: oltre al normale computer, anche sulle smart tv e s ogni dispositivo collegabile.

Per Berlusconi Jr, è “una grande soddisfazione”, quella di trasmettere le 104 partite delle prossime tre edizioni della Champions. Si tratta, fa notare, di una “proposta pregiata che darà un’ulteriore spinta alla nostra offerta online già leader tra gli editori tv. Insomma, da Mediaset arriva ancora una volta un vero servizio per il pubblico”.