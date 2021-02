Il Mondiale per club 2020 si conclude con il risultato più prevedibile: è il Bayern Monaco ad aggiudicarsi il titolo internazionale, succedendo nell’albo d’oro al Liverpool.

Un esito scontato, ma per quanto visto sul campo non senza difficoltà. I bavaresi, detentori della Champions League, agguantano agevolmente la finale, ma devono sudare più del previsto per sbarazzarsi all’ultimo atto dei messicani del Tigres, vincitori della Concacaf e in grado di eliminare a sorpresa il Palmeiras che appena pochi giorni fa ha fatto sua la Copa Libertadores.

Una rete di Pavard convalidata dal Var per presunto fuorigioco è valsa alla squadra del tecnico Flick la conquista del tetto del mondo. Ed è la quarta volta che ciò accade, se consideriamo quella che fu la Coppa Intercontinentale.

È l’Europa a comandare l ‘albo d’oro della competizione nata nel 2005. Escluse due vittorie del Corinthians e una del San Paulo, infatti, sempre le squadre del vecchio continente sono riuscite ad imporsi. Su tutte, le spagnole Real Madrid e Barcellona, rispettivamente con quattro e tre trionfi.

Mai compagini di altri continenti sono riuscite ad imporsi, semmai soltanto a raggiungere qualche finale. La differenza tra la vecchia Coppa Intercontinentale e la nuova Fifa Club World Cup risiede principalmente, oltre che nel numero di partecipanti, nell’ente organizzatore: Uefa e Conmebol nel primo caso, Fifa nella nuova ma già obsoleta formula.

1960 – Real Madrid

1961 – Penarol

1962 – Santos

1963 – Santos

1964 – Inter

1965 – Inter

1966 – Penarol

1967 – Racing Club

1968 – Estudiantes

1969 – Milan

1970 – Feyenoord

1971 – Nacional

1972 – Ajax

1973 – Estudiantes

1974 – Atletico Madrid

1976 – Bayern Monaco

1977 – Boca Juniors

1979 – Olimpia

1980 – Nacional

1981 – Flamengo

1982- Penarol

1983 – Gremio

1984 – Estudiantes

1985 – Juventus

1986 – River Plate

1987 – Porto

1988 – Nacional

1989 – Milan

1990 – Milan

1991 – Stella Rossa

1992 – San Paolo

1993 – San Paolo

1994 – Velez

1995 – Ajax

1996 – Juventus

1997 – Borussia Dortmund

1998 – Real Madrid

1999 – Manchester United

2000 – Boca Juniors

2001 – Bayern Monaco

2002 – Real Madrid

2003 – Boca Juniors

2004 – Porto

Albo d’oro Mondiale per club

2005 – San Paolo

2006 – Internacional

2007 – Milan

2008 – Manchester United

2009 – Barcellona

2010 – Inter

2011 – Barcellona

2012 – Corinthias

2013 – Bayern Monaco

2014 – Real Madrid

2015 – Barcellona

2016 – Real Madrid

2017 – Real Madrid

2018 – Real Madrid

2019 – Liverpool

2020 – Bayern Monaco