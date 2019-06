I Campionati Mondiali di calcio femminile entrano nella fase decisiva, quella ad eliminazione diretta: sarà la Cina l’avversaria dell’Italia agli ottavi di finale.

La nazionale azzurra ha letteralmente stupito tutti nella fase a gironi. Presentatasi come poco più che una semplice outsider, ha conquistato il primo posto nel Gruppo C davanti a nazionali ben più blasonate come Australia e Brasile.

Contro le oceaniche, nella partita d’esordio, è arrivata una vittoria palpitante all’ultimo minuto, seguita dalla goleada contro la Giamaica fanalino di coda nel girone. Infine, contro il Brasile, le azzurre hanno tenuto testa alle verdeoro, uscendo dal campo sconfitte soltanto dopo un calcio di rigore dubbio concesso dall’arbitro nel secondo tempo.

Poco importa: con tre squadre a sei punti, è l’Italia a passare in testa al girone, evitando subito una delle big. Sarà così la Cina la prossima avversaria. Una squadra da non sottovalutare, quella asiatica, dal momento che è sì arrivata terza nel proprio raggruppamento, ma è stata piegata solo di misura dalla Germania ed è riuscita a fermare sullo 0-0 la Spagna. La solidità difensiva è il punto di forza delle orientali.

La vincente tra Italia e Cina affronterà la vincente tra Olanda e Giappone, mentre tre le altre sfide degli ottavi va segnalata quella tra le padrone di casa della Francia e il Brasile.

L’appuntamento è, dunque, per martedì 22 giugno alle ore 18, allo Stadio di Montpellier, per assistere all’incontro Italia-Cina. Il match sarà trasmesso anche dalla Rai (quasi certamente Rai Uno), mentre tutti gli altri incontri saranno visibili in diretta su Sky Sport.

Ecco il calendario completo degli ottavi di finale di Francia 2019 e gli accoppiamenti ai quarti.

OTTAVI DI FINALE

1) 22 giugno 2019, ore 17.30 Germania vs Nigeria allo Stade des Alpes di Grenoble

2) 22 giugno 2019, ore 21.00 Norvegia vs Australia allo Stade de Nice a Nizza

3) 23 giugno 2019, ore 17.30 Inghilterra vs Camerun allo Stade du Hinault a Valenciennes

4) 23 giugno 2019, ore 21.00 Francia vs Brasile allo Stade Océane a Le Havre

59 24 giugno 2019, ore 18.00 Spagna vs Stati Uniti alla Stade Auguste-Delaune a Reims

6) 24 giugno 2019, ore 21.00 Svezia vs Canada al Parc des Princes a Parigi

7) 25 giugno 2019, ore 18.00 Italia vs Cina allo Stade de la Mosson a Montpellier

8) 25 giugno 2019, ore 21.00 Olanda vs Giappone al Roazhon Park a Rennes

QUARTI DI FINALE

A) 27 giugno 2019, ore 21.00 vincente 2 vs vincente 3 allo Stade Océane a Le Havre

B) 28 giugno 2019, ore 21.00 vincente 4 vs vincente 5 al Parc de Princes a Parigi

C) 29 giugno 2019, ore 15.00 vincente 7 vs vincente 8 allo Stade du Hainault a Valenciennes

D) 29 giugno 2019, ore 18.30 vincente 1 vs vincente 6 al Roazhon Park a Rennes