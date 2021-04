Dopo essersi clamorosamente fatta sfuggire Russia 2018, la quale, in virtù dell’assenza dell’Italia, era andata nelle mani di Mediaset, la Rai si riscatta e compra in esclusiva in chiaro per il nostro Paesi i diritti tv per i Campionati Mondiali di Qatar 2022.

I primi Mondiali che si disputeranno in inverno – tra novembre e dicembre – saranno quindi trasmessi dalla tv di Stato, che batte tutta la concorrenza, anche quella pay, e diventa l’unico broadcaster a trasmettere in diretta tutte le 64 partite della manifestazione iridata.

Si vociferava inizialmente di un’attribuzione a metà tra Rai e Amazon, sempre più interessato al calcio. In realtà, il colosso dell’e-commerce non sarà della partita, questa volta, dando il via libera all’offerta della tv di stato. Dovrebbe essere tra i 170 e i 180 la cifra messa sul mercato per assicurarsi la trasmissione.

La Rai potrà anche decidere di co-trasmettere alcune partite ed è per questo motivo che i vari competitors non sono del tutto fuori gioco: Mediaset da una parte, Sky dall’altra, la stessa Amazon da un’altra ancora, potranno ancora prendersi una buona fetta della torta.

Il primo ad esprimere soddisfazione in merito all’accordo raggiunto con la Fifa è stato l’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, che si è detto orgoglioso di aver “rafforzato la consolidata partnership tra Rai e FIFA” e di “presentare al pubblico il torneo di calcio più prestigioso al mondo”. Parla di “grande successo”, invece, il Presidente della Rai Marcello Foa.

Siamo certi che la Rai metterà a disposizione tutti i mezzi di cui dispone, compreso il 4K che farà già il suo debutto in occasione degli imminenti Campionati Europei di calcio che saranno inaugurati il prossimo giugno allo Stadio Olimpico di Roma.

E sarà sicuramente utilizzata anche la piattaforma di streaming RaiPlay che si sta espandendo enormemente negli ultimi mesi, specialmente tra i più giovani.