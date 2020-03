Archiviata la prima edizione, la Nations League si appresta alla seconda edizione, in programma a partire dal mese di settembre, dopo la conclusione dei Campionati Europei 2020.

Va piuttosto bene il sorteggio all’Italia, la quale, pur essendo inserita in seconda fascia, non viene inserita in un girone proibitivo. Tutte avversarie di valore, ovviamente, ma la nazionale azzurra allenata da Roberto Mancini può tirare un sospiro di sollievo.

Le avversarie del Gruppo 1 si chiamano Olanda, Polonia e Bosnia Herzegovina. “E’ un buon gruppo”, il primo commento rilasciato dal c.t. azzurro Roberto Mancini”.

Per quanto concerne il regolamento, gli azzurri fanno parte della Lega A, che per questa nuova edizione è stata ampliata da dodici a sedici squadre, divise in quattro gruppi da quattro compagini ciascuno.

In programma partite di andata e ritorno tra settembre e novembre, poi le vincitrici si incontreranno per le Final Four a giugno 2021. Previste altre tre leghe, le cui squadre facenti parte si incontreranno con la stessa formula della Lega A.