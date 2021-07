Neanche il tempo di gustarci fino in fondo l’inaspettato – ma meritatissimo – trionfo ai Campionati Europei della nazionale italiana, che è già tempo di tuffarci nel mondo dei club. È stato già sorteggiato, infatti, il calendario relativo alla Serie A 2021/22.

E c’è subito una novità: per la prima volta, ma sulla scia di quanto già avviene per la Premier League, si è deciso di predisporre un calendario asimmetrico, per cui l’ordine delle gare d’andata non è uguale a quello del ritorno.

La prima giornata è in programma il 22 agosto, mentre la fine del campionato è prevista per il 22 maggio. Sono cinque le soste per lasciare spazio alle nazionali: 5 settembre (qualificazioni mondiali 2022), 10 ottobre (semifinali e finali Nations League), 14 novembre (qualificazioni Mondiali 2022), 30 gennaio, 27 marzo. La pausa natalizia, invece, cadrà tra il 23 dicembre e il 5 gennaio. Sono sei, infine, i turni infrasettimanali previsti: 22 settembre, 27 ottobre, 1 dicembre, 22 dicembre, 6 gennaio.

Parte la caccia all’Inter campione d’Italia: i nerazzurri debutteranno il 22 agosto contro il Genoa. Veniamo ai principali big match: alla terza giornata sono in programma Milan-Lazio e Napoli-Juventus; Juventus-Milan è programmata alla quarta giornata (e alla quinta di ritorno), il derby Lazio-Roma alla sesta e quello di Torino alla settima. Inter-Juventus si disputerà alla nona, Milan-Inter alla dodicesima, Inter-Napoli alla tredicesima.

Di seguito, il calendario completo di tutte le giornate. Per vedere tutta la Serie A, quest’anno sarà necessario abbonarsi a DAZN, mentre Sky Sport trasmetterà (con la stessa DAZN) tre sole partite a giornata.

1ª GIORNATA – 22 agosto

Bologna-Salernitana

Cagliari-Spezia

Empoli-Lazio

Verona-Sassuolo

Inter-Genoa

Napoli-Venezia

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Milan

Torino-Atalanta

Udinese-Juventus

2ª GIORNATA – 29 agosto

Atalanta-Bologna

Fiorentina-Torino

Genoa-Napoli

Verona-Inter

Juve-Empoli

Lazio-Spezia

Milan-Cagliari

Salernitana-Roma

Sassuolo-Sampdoria

Udinese-Venezia

3ª GIORNATA – 12 settembre

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Verona

Cagliari-Genoa

Empoli-Venezia

Milan-Lazio

Napoli-Juve

Roma-Sassuolo

Sampdoria-Inter

Spezia-Udinese

Torino-Salernitana

4ª GIORNATA – 19 settembre

Empoli-Sampdoria

Genoa-Fiorentina

Verona-Roma

Inter-Bologna

Juventus-Milan

Lazio-Cagliari

Salernitana-Atalanta

Sassuolo-Torino

Udinese-Napoli

Venezia-Spezia

5ª GIORNATA – 22 settembre

Atalanta-Sassuolo

Bologna-Genoa

Cagliari-Empoli

Fiorentina-Inter

Milan-Venezia

Roma-Udinese

Salernitana-Verona

Sampdoria-Napoli

Spezia-Juventus

Torino-Lazio

6ª GIORNATA – 26 settembre

Empoli-Bologna

Genoa-Verona

Inter-Atalanta

Juventus-Sampdoria

Lazio-Roma

Napoli-Cagliari

Sassuolo-Salernitana

Spezia-Milan

Udinese-Fiorentina

Venezia-Torino

7ª GIORNATA – 3 ottobre

Atalanta-Milan

Bologna-Lazio

Cagliari-Venezia

Fiorentina-Napoli

Verona-Spezia

Roma-Empoli

Salernitana-Genoa

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Inter

Torino-Juventus

8ª GIORNATA – 17 ottobre

Cagliari-Sampdoria

Empoli-Atalanta

Genoa-Sassuolo

Juventus-Roma

Lazio-Inter

Milan-Verona

Napoli-Torino

Spezia-Salernitana

Udinese-Bologna

Venezia-Fiorentina

9ª GIORNATA – 24 ottobre

Atalanta-Udinese

Bologna-Milan

Fiorentina-Cagliari

Verona-Lazio

Inter-Juventus

Roma-Napoli

Salernitana-Empoli

Sampdoria-Spezia

Sassuolo-Venezia

Torino-Genoa

10ª GIORNATA – 27 ottobre

Cagliari-Roma

Empoli-Inter

Juventus-Sassuolo

Lazio-Fiorentina

Milan-Torino

Napoli-Bologna

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Genoa

Udinese-Verona

Venezia-Salernitana

11ª GIORNATA – 31 ottobre

Atalanta-Lazio

Bologna-Cagliari

Fiorentina-Spezia

Genoa-Venezia

Verona-Juventus

Inter-Udinese

Roma-Milan

Salernitana-Napoli

Sassuolo-Empoli

Torino-Sampdoria

12ª GIORNATA – 7 novembre

Cagliari-Atalanta

Empoli-Genoa

Juventus-Fiorentina

Lazio-Salernitana

Milan-Inter

Napoli-Verona

Sampdoria-Bologna

Spezia-Torino

Udinese-Sassuolo

Venezia-Roma

13ª GIORNATA – 21 novembre

Atalanta-Spezia

Bologna-Venezia

Fiorentina-Milan

Genoa-Roma

Verona-Empoli

Inter-Napoli

Lazio-Juventus

Salernitana-Sampdoria

Sassuolo-Cagliari

Torino-Udinese

14ª GIORNATA – 28 novembre

Cagliari-Salernitana

Empoli-Fiorentina

Juventus-Atalanta

Milan-Sassuolo

Napoli-Lazio

Roma-Torino

Sampdoria-Verona

Spezia-Bologna

Udinese-Genoa

Venezia-Inter

15ª GIORNATA – 1° dicembre

Atalanta-Venezia

Bologna-Roma

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Milan

Verona-Cagliari

Inter-Spezia

Lazio-Udinese

Salernitana-Juventus

Sassuolo-Napoli

Torino-Empoli

16ª GIORNATA – 5 dicembre

Bologna-Fiorentina

Cagliari-Torino

Empoli-Udinese

Juventus-Genoa

Milan-Salernitana

Napoli-Atalanta

Roma-Inter

Sampdoria-Lazio

Spezia-Sassuolo

Venezia-Verona

17ª GIORNATA – 12 dicembre

Fiorentina-Salernitana

Genoa-Sampdoria

Verona-Atalanta

Inter-Cagliari

Napoli-Empoli

Roma-Spezia

Sassuolo-Lazio

Torino-Bologna

Udinese-Milan

Venezia-Juventus

18ª GIORNATA – 19 dicembre

Atalanta-Roma

Bologna-Juventus

Cagliari-Udinese

Fiorentina-Sassuolo

Lazio-Genoa

Milan-Napoli

Salernitana-Inter

Sampdoria-Venezia

Spezia-Empoli

Torino-Verona

19ª GIORNATA – 22 dicembre

Empoli-Milan

Genoa-Atalanta

Verona-Fiorentina

Inter-Torino

Juventus-Cagliari

Napoli-Spezia

Roma-Sampdoria

Sassuolo-Bologna

Udinese-Salernitana

Venezia-Lazio

20ª GIORNATA – 6 gennaio

Atalanta-Torino

Bologna-Inter

Fiorentina-Udinese

Juventus-Napoli

Lazio-Empoli

Milan-Roma

Salernitana-Venezia

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-Genoa

Spezia-Verona

21ª GIORNATA – 9 gennaio

Cagliari-Bologna

Empoli-Sassuolo

Genoa-Spezia

Verona-Salernitana

Inter-Lazio

Napoli-Sampdoria

Roma-Juventus

Torino-Fiorentina

Udinese-Atalanta

Venezia-Milan

22ª GIORNATA – 16 gennaio

Atalanta-Inter

Bologna-Napoli

Fiorentina-Genoa

Juventus-Udinese

Milan-Spezia

Roma-Cagliari

Salernitana-Lazio

Sampdoria-Torino

Sassuolo-Verona

Venezia-Empoli

23ª GIORNATA – 23 gennaio

Cagliari-Fiorentina

Empoli-Roma

Genoa-Udinese

Verona-Bologna

Inter-Venezia

Lazio-Atalanta

Milan-Juventus

Napoli-Salernitana

Spezia-Sampdoria

Torino-Sassuolo

24ª GIORNATA – 6 febbraio

Atalanta-Cagliari

Bologna-Empoli

Fiorentina-Lazio

Inter-Milan

Juventus-Verona

Roma-Genoa

Salernitana-Spezia

Sampdoria-Sassuolo

Udinese-Torino

Venezia-Napoli

25ª GIORNATA – 13 febbraio

Atalanta-Juve

Empoli-Cagliari

Genoa-Salernitana

Verona-Udinese

Lazio-Bologna

Milan-Sampdoria

Napoli-Inter

Sassuolo-Roma

Spezia-Fiorentina

Torino-Venezia

26ª GIORNATA – 20 febbraio

Bologna-Spezia

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Atalanta

Inter-Sassuolo

Juve-Torino

Roma-Verona

Salernitana-Milan

Sampdoria-Empoli

Udinese-Lazio

Venezia-Genoa

27ª GIORNATA – 27 febbraio

Atalanta-Sampdoria

Empoli-Juve

Genoa-Inter

Verona-Venezia

Lazio-Napoli

Milan-Udinese

Salernitana-Bologna

Sassuolo-Fiorentina

Spezia-Roma

Torino-Cagliari

28ª GIORNATA – 6 marzo

Bologna-Torino

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Verona

Genoa-Empoli

Inter-Salernitana

Juve-Spezia

Napoli-Milan

Roma-Atalanta

Udinese-Sampdoria

Venezia-Sassuolo

29ª GIORNATA – 13 marzo

Atalanta-Genoa

Fiorentina-Bologna

Verona-Napoli

Lazio-Venezia

Milan-Empoli

Salernitana-Sassuolo

Sampdoria-Juve

Spezia-Cagliari

Torino-Inter

Udinese-Roma

30ª GIORNATA – 20 marzo

Bologna-Atalanta

Cagliari-Milan

Empoli-Verona

Genoa-Torino

Inter-Fiorentina

Juve-Salernitana

Napoli-Udinese

Roma-Lazio

Sassuolo-Spezia

Venezia-Sampdoria

31ª GIORNATA – 3 aprile

Atalanta-Napoli

Fiorentina-Empoli

Verona-Genoa

Juve-Inter

Lazio-Sassuolo

Milan-Bologna

Salernitana-Torino

Sampdoria-Roma

Spezia-Venezia

Udinese-Cagliari

32ª GIORNATA – 10 aprile

Bologna-Sampdoria

Cagliari-Juve

Empoli-Spezia

Genoa-Lazio

Inter-Verona

Napoli-Fiorentina

Roma-Salernitana

Sassuolo-Atalanta

Torino-Milan

Venezia-Udinese

33ª GIORNATA – 16 aprile

Atalanta-Verona

Cagliari-Sassuolo

Fiorentina-Venezia

Juve-Bologna

Lazio-Torino

Milan-Genoa

Napoli-Roma

Sampdoria-Salernitana

Spezia-Inter

Udinese-Empoli

34ª GIORNATA – 24 aprile

Bologna-Udinese

Empoli-Napoli

Genoa-Cagliari

Verona-Sampdoria

Inter-Roma

Lazio-Milan

Salernitana-Fiorentina

Sassuolo-Juve

Torino-Spezia

Venezia-Atalanta

35ª GIORNATA – 1° maggio

Atalanta-Salernitana

Cagliari-Verona

Empoli-Torino

Juve-Venezia

Milan-Fiorentina

Napoli-Sassuolo

Roma-Bologna

Sampdoria-Genoa

Spezia-Lazio

Udinese-Inter

36ª GIORNATA – 8 maggio

Fiorentina-Roma

Genoa-Juve

Verona-Milan

Inter-Empoli

Lazio-Sampdoria

Salernitana-Cagliari

Sassuolo-Udinese

Spezia-Atalanta

Torino-Napoli

Venezia-Bologna

37ª GIORNATA – 15 maggio

Bologna-Sassuolo

Cagliari-Inter

Empoli-Salernitana

Verona-Torino

Juve-Lazio

Milan-Atalanta

Napoli-Genoa

Roma-Venezia

Sampdoria-Fiorentina

Udinese-Spezia

38ª GIORNATA – 22 maggio

Atalanta-Empoli

Fiorentina-Juve

Genoa-Bologna

Inter-Sampdoria

Lazio-Verona

Salernitana-Udinese

Sassuolo-Milan

Spezia-Napoli

Torino-Roma

Venezia-Cagliari