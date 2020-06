Si torna a respirare profumo di Serie A. Tre mesi dopo lo stop forzato per l’emergenza epidemiologica legata al coronavirus, si ricomincia a far sul serio: la Lega Calcio ha reso noto il calendario delle ultime dodici partite del girone di ritorno.

Un rush finale senza precedenti, dal momento che in poco più di un mese saranno giocate oltre cento partite, di fatto tutti i giorni: soltanto in sei giornate non è stata calendarizzata nessuna partita.

Prima di partire, il 19 giugno, ci saranno le semifinali e le finali di Coppa Italia Juventus-Milan e Napoli-Inter. La finale della Tim Cup è prevista il 17 giugno e poi, poco dopo, via alla Serie A, con la lotta che sembra profilarsi a due tra Juventus e Lazio.

Il 2 agosto l’ultimo atto, sperando che ulteriori positività possano compromettere nuovamente lo svolgimento del campionato, che in tal caso potrebbe essere ancora interrotto. Se ciò avverrà, per decretare campione d’Italia, qualificati a Coppe e retrocessi, sono al vaglio diverse ipotesi, compresa la cristallizzazione della classifica e assegnazione dei vari premi mediante algoritmo.

Intanto, ecco in basso il calendario completo: la maggior parte delle partite si giocherà alle 21.45, alcune alle 19.30 e solamente dieci incontri sono previsti alle 17.15.

Recuperi della 6ª giornata di ritorno

20/6, ore 19.30 Torino-Parma (Sky)

ore 21.45 Verona-Cagliari (Dazn)

21/6, ore 19.30 Atalanta-Sassuolo (Sky)

ore 21.45 Inter-Sampdoria (Sky)

8ª giornata di ritorno

22/6, ore 19.30 Lecce-Milan (Sky)

ore 19.30 Fiorentina-Brescia (Sky)

ore 21.45 Bologna-Juventus (Sky)

23/06 ore 19.30 Verona-Napoli (Dazn)

ore 19.30 Spal-Cagliari (Sky)

ore 21.45 Genoa-Parma (Dazn)

ore 21.45 Torino-Udinese (Sky)

24/06, ore 19.30 Inter-Sassuolo (Dazn)

ore 21.45 Atalanta-Lazio (Sky)

ore 21.45 Roma-Sampdoria (Sky)

9ª giornata di ritorno

26/06 ore 21.45 Juventus-Lecce (Sky)

27/06 ore 17.15 Brescia-Genoa (Sky)

ore 19.30 Cagliari-Torino (Sky)

ore 21.45 Lazio-Fiorentina (Dazn)

28/06 ore 17.15 Milan-Roma (Dazn)

ore 19.30 Napoli-Spal (Sky)

ore 19.30 Sampdoria-Bologna (Sky)

ore 19.30 Sassuolo-Verona (Dazn)

ore 19.30 Udinese-Atalanta (Sky)

ore 21.45 Parma-Inter (Sky)

10ª giornata di ritorno

30/06 ore 19.30 Torino-Lazio (Sky)

ore 21.45 Genoa-Juventus (Sky)

01/07 ore 19.30 Bologna-Cagliari (Sky)

ore 19.30 Inter-Brescia (Dazn)

ore 21.45 Fiorentina-Sassuolo (Sky)

ore 21.45 Verona-Parma (Sky)

ore 21.45 Lecce-Sampdoria (Dazn)

ore 21.45 Spal-Milan (Sky)

02/07 ore 19.30 Atalanta-Napoli (Dazn)

ore 21.45 Roma-Udinese (Sky)

11ª a giornata di ritorno

04/07 ore 17.15 Juventus-Torino (Sky)

ore 19.30 Sassuolo-Lecce (Sky)

ore 21.45 Lazio-Milan (Dazn)

5/07 ore 17.15 Inter-Bologna (Dazn)

ore 19.3o Brescia-Verona (Sky)

ore 19.30 Cagliari-Atalanta (Sky)

ore 19.30 Parma-Fiorentina (Sky)

ore 19.30 Sampdoria-Spal (Dazn)

ore 19.30 Udinese-Genoa (Sky)

5/07 ore 21.45 Napoli-Roma (Sky)



12ª giornata di ritorno

7/07 ore 19.30 Lecce-Lazio (Sky)

ore 21.45 Milan-Juventus (Sky)

8/07 ore 19.30 Fiorentina-Cagliari (Sky)

ore 19.30 Genoa-Napoli (Sky)

ore 21.45 Atalanta-Sampdoria (Sky)

ore 21.45 Bologna-Sassuolo (Sky)

ore 21.45 Roma-Parma (Dazn)

ore 21.45 Torino-Brescia (Sky)

09/07 ore 19.30 Spal-Udinese (Dazn)

ore 21.45 Verona-Inter (Sky)

13ª giornata di ritorno

11/07 ore 17.15 Lazio-Sassuolo (Sky)

ore 19.30 Brescia-Roma (Sky)

ore 21.45 Juventus-Atalanta (Dazn)

12/07 ore 17.15 Genoa-Spal (Dazn)

ore 19.30 Cagliari-Lecce (Sky)

ore 19.30 Fiorentina-Verona (Sky)

ore 19.30 Parma-Bologna (Sky)

ore 19.30 Udinese-Sampdoria (Sky)

ore 21.45 Napoli-Milan (Sky)

13/07 21.45 Inter-Torino (Sky)

14ª giornata di ritorno

14/07 ore 21.45 Atalanta-Brescia (Sky)

15/07 ore 19.30 Bologna-Napoli (Dazn)

ore 19.30 Milan-Parma (Sky)

ore 19.30 Sampdoria-Cagliari (Sky)

ore 21.45 Lecce-Fiorentina (Dazn)

ore 21.45 Roma-Verona (Sky)

ore 21.45 Sassuolo-Juventus (Sky)

ore 21.45 Udinese-Lazio (Sky)

16/07 ore 19.30 Torino-Genoa (Sky)

ore 21.45 Spal-Inter (Dazn)

15ª giornata di ritorno

18/07 ore 17.15 Verona-Atalanta (Sky)

ore 19.30 Cagliari-Sassuolo (Sky)

ore 21.45 Milan-Bologna (Dazn)

19/07 ore 17.15 Parma-Sampdoria (Dazn)

ore 19.30 Brescia-Spal (Sky)

ore 19.30 Fiorentina-Torino (Dazn)

ore 19.30 Genoa-Lecce (Sky)

ore 19.30 Napoli-Udinese (Sky)

ore 21.45 Roma-Inter (Sky)

20/07 ore 21.45 Juventus-Lazio (Sky)

16ª giornata di ritorno

21/07 ore 19.30 Atalanta-Bologna (Sky)

ore 21.45 Sassuolo-Milan (Sky)

22/07 ore 19.30 Parma-Napoli (Dazn)

ore 21.45 Inter-Fiorentina (Sky)

ore 21.45 Lecce-Brescia (Sky)

ore 21.45 Sampdoria-Genoa (Sky)

ore 21.45 Spal-Roma (Dazn)

ore 21.45 Torino-Verona (Sky)

23/07 ore 19.30 Udinese-Juventus (Sky)

ore 21.45 Lazio-Cagliari (Dazn)