Finita la sessione di calciomercato, è tempo di bilanci e di statistiche. Una, con elenchi delle rose alla mano, riguarda il numero degli italiani presenti in ciascuna squadra. I risultati non sono sempre quelli attesi nelle previsioni.

La squadra con più italiani in rosa è il Brescia, che conta ben venti giocatori azzurri, con Mario Balotelli ultimo ad aggregarsi ai compagni. Molto bene anche Lecce e Verona, rispettivamente con 16 e con 15. Le tre neopromosse, quindi, si mostrano sensibili a coltivare talenti cresciuti nei propri vivai.

Le sorprese vengono fuori se si dà uno sguardo alle big. Salta all’occhio, in particolare, il salto di qualità fatto dall’Inter, che non è più Inter…nazionale. Se fino a qualche anno fa era praticamente impossibile vedere in campo in rappresentante italiano tra i nerazzurri, oggi agli ordini di Antonio Conte se ne contano addirittura tredici, numeri davvero impensabili ma positivi.

Fanno peggio tutte le altre squadre in lotta per le posizioni di vertice. La Roma, ad esempio, si ferma a quota dieci, ma incrementa in maniera significativa la componente nazionale con gli innesti dei vari Antonucci, Cristante, Florenzi, Mancini, Mirante, Pellegrini, Santon, Spinazzola, Zaniolo e Zappacosta.

Solo otto gli italiani della Juventus campione d’Italia, che dovrebbero diventare quasi certamente sette a gennaio con la partenza del portiere Perin. Uno in più per il Milan (nove), che comunque ha fatto una campagna acquisti puntando quasi esclusivamente sugli stranieri.

E l’Atalanta? la Dea fino ad un paio di stagioni fa rappresentava un modello virtuoso esportabile ovunque, con i tanti giovani italiani poi contesi dalle big nazionali e non solo. Quest’anno le cose vanno in maniera molto diversa e sono soltanto tre i connazionali del tecnico Gasperini, vale a dire Gollini, Masiello e Sportiello. Gli orobici sono fanalino di coda di questa speciale classifica.

In totale, è del 60% la percentuale di italiani nel nostro massimo campionato. Ecco i numeri squadra per squadra: