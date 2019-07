Atalanta, Bologna, Brescia, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Torino, Udinese.

Sono queste le 20 squadre che, a partire dal 24 agosto e fino al 24 maggio 2020, si daranno battaglia per decretare la vincitrice del Campionato di Serie A Tim 2019/2020.

La Lega Calcio ha svelato i calendari della stagione entrante e non mancano i colpi di scena, con big match sin dalle prime giornate.

Se l’avvio è abbastanza morbido per le grandi, ma spicca un comunque mai scontato Fiorentina – Napoli, sin dalla seconda via al vero spettacolo, con le gare tra Juventus e Napoli e il derby della Capitale. Per quanto concerne le alte stracittadine, derby di Milano alla quarta, quello di Torino all’undicesima e quello di Genova alla sedicesima.

Gli altri big match: al settimo turno sarà la volta di Inter-Juventus, al nono di Roma-Milan; undicesima giornata con Milan-Lazio e Roma-Napoli, dodicesima con Juventus-Milan e tredicesima con Milan-Napoli. Alla quindicesima tornata sono in programma Inter-Roma e Lazio-Juve, all’ultima un siggestivo Roma-Juventus.

Chi la spunterà quest’anno? Ce la farà la Juventus ad imporsi per il nono anno di fila? Tutto dipenderà dalle avversarie – Napoli e Inter in particolare – che hanno tentato di rinforzarsi per tenere testa alla corazzata bianconera.

In merito alle date, quattro sono le soste programmate per le nazionali: l’8 settembre 2019, il 13 ottobre 2019, il 17 novembre 2019 e il 29 marzo 2020.

La pausa invernale si svolgerà dal 23 dicembre 2019 al 4 gennaio 2020 (di nuovo tutti in campo all’Epifania), mentre i turni infrasettimanali previsti sono tre e sono fissati il 25 settembre 2019, il 30 ottobre 2019 e il 22 aprile 2020.

Sky Sport (sette incontri) e DAZN (le restanti tre sfide) trasmetteranno di nuovo in diretta tutte le partite. Ecco, dunque, il calendario Serie A della Serie A stagione 19/20 giornata per giornata.

1a giornata (25/08/19 – 19/01/20):

Cagliari-Brescia

Fiorentina-Napoli

Hellas Verona-Bologna

Inter-Lecce

Parma-Juventus

Roma-Genoa

Sampdoria-Lazio

SPAL-Atalanta

Torino-Sassuolo

Udinese-Milan

2a giornata (01/09/19 – 26/01/20)

Atalanta-Torino

Bologna-SPAL

Cagliari-Inter

Genoa-Fiorentina

Juventus-Napoli

Lazio-Roma

Lecce-Hellas Verona

Milan-Brescia

Sassuolo-Sampdoria

Udinese-Parma

3a giornata (15/09/19 – 02/02/20)

Brescia-Bologna

Fiorentina-Juventus

Genoa-Atalanta

Hellas Verona-Milan

Inter-Udinese

Napoli-Sampdoria

Parma-Cagliari

Roma-Sassuolo

Spal-Lazio

Torino-Lecce

4a giornata (22/09/19 – 09/02/20)

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Roma

Cagliari-Genoa

Juve-Hellas Verona

Lazio-Parma

Lecce-Napoli

Milan-Inter

Sampdoria-Torino

Sassuolo-SPAL

Udinese-Brescia

5a giornata (25/09/19 – 16/02/20)

Brescia-Juventus

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Bologna

Hellas Verona-Udinese

Inter-Lazio

Napoli-Cagliari

Parma-Sassuolo

Roma-Atalanta

Torino-Milan

6a giornata (29/09/19 – 23/02/20)

Cagliari-Hellas Verona

Juventus-SPAL

Lazio-Genoa

Lecce-Roma

Milan-Fiorentina

Napoli-Brescia

Parma-Torino

Sampdoria-Inter

Sassuolo-Atalanta

Udinese-Bologna

7a giornata (06/10/19 – 01/03/20)

Atalanta-Lecce

Bologna-Lazio

Brescia-Sassuolo

Fiorentina-Udinese

Genoa-Milan

Hellas Verona-Sampdoria

Inter-Juventus

Roma-Cagliari

SPAL-Parma

Torino-Napoli

8a giornata (20/10/19 – 08/03/20)

Brescia-Fiorentina

Cagliari-SPAL

Juventus-Bologna

Lazio-Atalanta

Milan-Lecce

Napoli-Hellas Verona

Parma-Genoa

Sampdoria-Roma

Sassuolo-Inter

Udinese-Torino

9a giornata (27/10/19 – 15/03/20)

Atalanta-Udinese

Bologna-Sampdoria

Fiorentina-Lazio

Genoa-Brescia

Hellas Verona-Sassuolo

Inter-Parma

Lecce-Juventus

Roma-Milan

SPAL-Napoli

Torino-Cagliari

10a giornata (30/10/19 – 22/03/20)

Brescia-Inter

Cagliari-Bologna

Juventus-Genoa

Lazio-Torino

Milan-SPAL

Napoli-Atalanta

Parma-Hellas Verona

Sampdoria-Lecce

Sassuolo-Fiorentina

Udinese-Roma

11a giornata (03/11/19 – 05/04/20)

Atalanta-Cagliari

Bologna-Inter

Fiorentina-Parma

Genoa-Udinese

Hellas Verona-Brescia

Lecce-Sassuolo

Milan-Lazio

Roma-Napoli

SPAL-Sampdoria

Torino-Juventus

12a giornata (10/11/19 – 11/04/20)

Brescia-Torino

Cagliari-Fiorentina

Inter-Hellas Verona

Juventus-Milan

Lazio-Lecce

Napoli-Genoa

Parma-Roma

Sampdoria-Atalanta

Sassuolo-Bologna

Udinese-SPAL

13 giornata (24/11/19 – 19/04/20)

Atalanta-Juventus

Bologna-Parma

Hellas Verona-Fiorentina

Lecce-Cagliari

Milan-Napoli

Roma-Brescia

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Lazio

SPAL-Genoa

Torino-Inter

14a giornata (01/12/19 – 22/04/20)

Brescia-Atalanta

Cagliari-Sampdoria

Fiorentina-Lecce

Genoa-Torino

Hellas Verona-Roma

Inter-SPAL

Juventus-Sassuolo

Lazio-Udinese

Napoli-Bologna

Parma-Milan

15a giornata (08/12/19 – 26/04/20)

Atalanta-Hellas Verona

Bologna-Milan

Inter-Roma

Lazio-Juventus

Lecce-Genoa

Sampdoria-Parma

Sassuolo-Cagliari

SPAL-Brescia

Torino-Fiorentina

Udinese-Napoli

16a giornata (15/12/19 – 03/05/20)

Bologna-Atalanta

Brescia-Lecce

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Inter

Genoa-Sampdoria

Hellas Verona-Torino

Juventus-Udinese

Milan-Sassuolo

Napoli-Parma

Roma-SPAL

17a giornata (22/12/19 – 10/05/20)

Atalanta-Milan

Fiorentina-Roma

Inter-Genoa

Lazio-Hellas Verona

Lecce-Bologna

Parma-Brescia

Sampdoria-Juventus

Sassuolo-Napoli

Torino-SPAL

Udinese-Cagliari

18a giornata (05/01/20 – 17/05/20)

Atalanta-Parma

Bologna-Fiorentina

Brescia-Lazio

Genoa-Sassuolo

Juventus-Cagliari

Lecce-Udinese

Milan-Sampdoria

Napoli-Inter

Roma-Torino

SPAL-Hellas Verona

19a giornata (12/01/20 – 24/05/20)

Cagliari-Milan

Fiorentina-SPAL

Hellas Verona-Genoa

Inter-Atalanta

Lazio-Napoli

Parma-Lecce

Roma-Juventus

Sampdoria-Brescia

Torino-Bologna

Udinese-Sassuolo