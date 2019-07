Partirà il 24 agosto la Serie A 2018/2019 e, con essa, ripartirà la caccia alla Juventus monopolizzatrice del massimo campionato negli ultimi otto anni.

Mentre le varie dirigenze sono impegnate a piazzare colpi di calciomercato per rinforzare le squadre e renderle competitive, le stesse, agli ordini dei rispettivi allenatori, cominciano le prime sgambettate in ritiro e le prime amichevoli al fine di trovare la giusta condizione per l’inizio degli incontri ufficiali.

Tutte le big sono già ritornate al lavoro, a cominciare dai bianconeri campioni d’Italia, che proprio nelle ultime ore hanno ritrovato anche Cristiano Ronaldo, di rientro dalle ferie.

Come la Vecchia Signora, guidata da Maurizio Sarri, anche altre compagini hanno cambiato la loro guida: è così per l’Inter di Antonio Conte, per il Milan di Marco Giampaolo e per la Roma di Fonseca.

Per quanto concerne le amichevoli, le nostre big saranno anche impegnate nella prestigiosa International Champions Cup, prestigiosa kermesse che coinvolgerà le più blasonate formazioni d’Europa e che vedrà al via anche Juventus, Inter, Milan e Fiorentina.

Di seguito, ecco l’elenco delle amichevoli estive che ciascuna delle venti squadre di Serie A affronterà in questo caldo precampionato.

ATALANTA

-14/7 : ore 17 Atalanta-Rappresentativa Città di Clusone

-18/7 : ore 17 Atalanta-Brusaporto

-21/7 : ore 17 Atalanta-Renate

-27/7 : ore 16 Swansea-Atalanta

-30/7 : ore 20:30 Norwich-Atalanta

-2/8 : ore 20:30 Leicester-Atalanta

-10/8 : Getafe-Atalanta

BOLOGNA

-14/7 : ore 17 Bologna-Sciliar

-20/7 : ore 17 Bologna-Virtus Bolzano

-26/7 : ore 17 Colonia-Bologna

-29/7 : ore 18 Schalke-Bologna

-3/8 : ore 15:30 Augsburg-Bologna

BRESCIA

-17/7 : ore 17:30 Brescia-Rappres Camunia

-21/7 : ore 17:30 Brescia-U.S.Darfo Boario

-24/7 : ore 17:30 Brescia-Ciliverghe Calcio

-27/7 : ore 17:30 Brescia-Renate

-4/8 : ore 17 Brescia-Besiktas

-7/8 : Brescia-Alanyaspor

CAGLIARI

-17/7 : ore 17:30 Cagliari-Real Vicenza

-21/7 : ore 17:30 Cagliari-Feralpisalò

-24/7 : Cagliari-Chievo Verona

-27/7 : ore 20:30 Cagliari-Leeds

-3/8 : ore 14:30/17:30 Friburgo-Cagliari

-7/8 : ore 20 Fenerbahce-Cagliari

FIORENTINA

-14/7 : ore 17 Fiorentina-Real Vicenza

-17/7 : ore 3:00 Chivas-Fiorentina

-17/7 : ore 17 Fiorentina-Bari

-20/7 : ore 17 Fiorentina-Benevento

-21/7 : ore 00:00 Arsenal-Fiorentina

-25/7 : ore 2:00 Benfica-Fiorentina

GENOA

-13/7 : ore 17 Genoa-Val Stubai

-16/7 : ore 18 Genoa-Wacker Innsbruck

-20/7 : ore 19 Lione-Genoa

INTER

-14/7 : ore 17:30 Lugano-Inter

-20/7 : ore 13:30 Manchester Utd-Inter

-24/7 : ore 13:30 Juventus-Inter

-27/7 : ore 12 Psg-Inter

-4/8 : ore 16 Tottenham-Inter

-10/8 : ore 21:30 Valencia-Inter

JUVENTUS

-21/7 : ore 13:30 Juventus-Tottenham

-24/7 : ore 13:30 Juventus-Inter

-26/7 : ore 13 Juventus-Team K-League

-10/8 : ore 18 Atl-Madrid-Juvebrus

-14/8 : ore 17 JUVE A-JUVE B

LAZIO

-14/7 : ore 17 Lazio-Auronzo

-17/7 : ore 17 Lazio-Top 11 Cadore

-21/7 : ore 17 Lazio-Triestina

-24/7 : ore 17 Lazio-Entella

-2/8 : ore 20:45 Bournemouth-Lazio

-3/8 : ore 16 Lazio-Sport Club Paderborn 07

-10/8 : Celta-Lazio

LECCE

-20/7 : ore 17 Lecce-Gherdeina

-23/7 : ore 17:30 Lecce-St. Georgen

-25/7 : ore 17 Lecce-Virtus Bolzano

-27/7 : ore 20:30 Lecce-Frosinone

MILAN

-24/7 : ore 3:00 Bayern Monaco-Milan

-28/7 : ore 21 Milan-Benfica

-3/8 : ore 18:30 Manchester Utd-Milan

-10/8 : Feronikeli-Milan

NAPOLI

-13/7 : ore 19 Napoli-Benevento

-19/7 : ore 17:30 Napoli-Feralpisalò

-24/7 : ore 17:30 Napoli-Cremonese

-28/7 : ore 18 Napoli-Liverpool

-4/8 : ore 21 Marsiglia-Napoli

-8/8 : ore 1:00 Napoli-Barcellona

-10/8 : ore 23 Napoli-Barcellona

PARMA

-13/7 : ore 17.30 Parma-Prato Allo Stelvio

-17/7 : ore 17.30 Parma-Rappres. Val Venosta

-21/7 : ore 17.00 Parma-Maia Alta

-27/7 : ore 18 Parma-Trabzonapor

-30/7 : Parma-Avversario da definire

-3/8 : ore 16 Parma-Burnley

ROMA

-18/7 : ore 17:30 Roma – Pro Calcio Tor Sapienza

-31/7 : ore 20:30 Perugia-Roma

-3/8 : ore 18 Lilla-Roma

SAMPDORIA

-17/7 : ore 17.30 Sampdoria-Sellero Novelle

-20/7 : ore 16:30 Sampdoria A-Real Vicenza A

-20/7 : ore 18 Sampdoria B-Real Vicenza B

-24/7 : ore 17:30 Sampdoria-Aurora Pro Patria

-3/8 : Monaco-Sampdoria

-7/8 : Spezia-Samdoria

SASSUOLO

-21/7 : ore 18 Sassuolo-Rappresantativa Locale

-24/7 : ore 18 Sassuolo-Real Vicenza

-27/7 : ore 18 Sassuolo-Sudtirol

-28/7 : ore 18 Sassuolo-Cliverghe

-31/7 : ore 18 Sassuolo-Empoli

SPAL

-17/7 : ore 17 Spal-Nd Gorica

-21/7 : ore 17 Spal-Pordenone

-27/7 : ore 17 Spal-Feralpisalò

-1/8 : ore 15 Spal-Virtus Bolzano

-1/8 : ore 17 Spal-Fc Obermais

-4/8 : ore 20:30 Spal-Verona

-8/8 : ore 20:30 Cesena-Spal

TORINO

-14/7 : ore 17 Torino-Merano

-18/7 : ore 16:30 Torino-Pro Patria

UDINESE

-24/7 : ore 18 Udinese-Al Hilal

-27/7 : ore 17 Udinese-Borussia Dortmund

-2/8 : ore 19 Udinese-Besiktas

VERONA

-14/7 : ore 17 Verona-Primiero

-17/7 : ore 17 Verona-Top 22 calcio Dilettante

-20/7 : ore 17 Verona Home – Verona Awey

-25/7 : ore 17 Verona-Hoffenheim

-4/8 : ore 20:30 Spal-Verona