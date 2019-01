La Serie A è a riposo e le venti squadre che compongono la massima categoria del calcio italiano torneranno sui campi di gioco tra poco meno di venti giorni, salvo andare in scena per gli ottavi di finale di Coppa Italia e, nel caso di Juventus e Milan, per la Supercoppa Italiana che si giocherà in Arabia Saudita.

I calciatori sono dunque momentaneamente a riposo e si godono le vacanze in giro per il mondo. Molti stranieri ne approfittano per tornare a casa, ma c’è chi, al di là della propria nazionalità, sceglie di godersi in beata compagnia questi giorni di relax. Chi è sempre sotto i riflettori è Cristiano Ronaldo, che con la sua Giorgina sta trascorrendo qualche ora a Dubai.

Il campione portoghese non manca di renderlo noto ai tanti tifosi e così, attraverso il suo profilo instagram, si spaparazza assieme alla sua compagna in costume con tanto di romantica scritta “amore mio”. Nella stessa città araba hanno deciso di approdare anche Pisacane, difensore del Cagliari, Igli Tare, ds della Lazio, i biancocelesti Murgia e Luis Alberto e il difensore dell’Udinese Pezzella.

C’è chi rimane in Asia, ma preferisce le Maldive: è il caso di Simone Inzaghi e dei suoi giocatori Immobile e Caicedo, nonché dei romanisti Florenzi e Pellegrini, raggiunti anche dal loro direttore sportivo d’eccezione Francesco Totti. In più, anche l’ex juventino Claudio Marchisio e l’altro “ex russo”, ora al Genoa, Domenico Criscito.

Hanno scelto l’America, più precisamente gli Stati Uniti, l’attaccante della Juventus Paulo Dybala e il doriano Fabio Quagliarella. C’è chi, infine, preferisce la neve, come Leonardo Bonucci e Mattia Perin a Courmayeur. I vari sudamericani impegnati nel nostro campionato – da Icardi a Higuain, per esempio – sono tornati a casa dai rispettivi familiari, necessari per rigenerarsi prima di reimmergersi nel pieno dell’attività in vista della seconda parte di stagione.