Maria Sharapova appende la racchetta al chiodo. Una delle icone del tennis del nuovo millennio ha deciso di porre fine all’attività agonistica a soli 32 anni a causa dei numerosi infortuni che ne hanno minato lacarriera nelle ultime stagioni.

Quando si parla di tennis nel terzo millennio si fa riferimento spesso alle sorelle Venus e Serena Williams per quanto concerne il numero di trofei vinti. Ma la portata di un atleta non si evince soltanto dal palmares, bensì anche dal peso specifico che tale atleta riveste nella società.

In questo senso, Sharapova è stata una giocatrice a tutto tondo: forte in campo, bella fuori, icona della moda e della società. E non è un caso che la russa abbia scelto proprio una rivista, Vogue, per lasciare le sue dichiarazioni in merito al ritiro annunciato.

Professionista dal 2003, in carriera vanta 33 titoli in singolare, tra cui spiccano 5 tornei del Grande Slam: dal Wimbledon 2004 passando per US Open 2006, Australian Open 2008 e i due Roland Garros nel 2012 e nel 2014.

Proprio la terra parigina sembrava dovesse essere un tabù nel suo percorso WTA, invece si è rivelata la superficie nella quale ha saputo rinascere dopo un primo stop in carriera per infortunio. In mezzo,anche tre vittorie agli Internazionali d’Italia a Roma.

Di seguito, il suo palmares completo:

SINGOLARI (36 titoli)

2017

Tianjin

2015

Brisbane, Rome

2014

Stuttgart, Madrid, Roland Garros, Beijing

2013

Indian Wells, Stuttgart

2012

Stuttgart, Rome, Roland Garros

2011

Rome, Cincinnati

2010

Memphis, Strasbourg

2009

Tokyo [Pan Pacific]

2008

Australian Open, Doha, Amelia Island

2007

San Diego

2006

Indian Wells, San Diego, US Open, Zürich, Linz

2005

Tokyo [Pan Pacific], Doha, Birmingham

2004

Birmingham, Wimbledon, Seoul, Tokyo [Japan Open], WTA Finals

2003

Tokyo [Japan Open], Québec City

DOPPIO (3 titoli)

2004

Birmingham (w/Kirilenko)

2003

Tokyo [Japan Open], Luxembourg (both w/Tanasugarn)

Altro (4 titoli)

Russian Fed Cup Team, 2008, 2011-12, 2015

Russian Olympic Team, 2012