Melbourne 1 (Great Ocean Road Open), Washington (Citi Open), Sofia Open ed Anversa: sono quattro! Jannik Sinner sbanca anche l’European Open 2021 di scena nella città belga e diventa il primo italiano a vincere ben quattro tornei nello stesso anno.

La scalata alla top 10 prosegue senza sosta e con essa la corsa alle ATP Finals di Torino: con Matteo Berrettini già sicuro del posto, c’è l’altoatesino che può ancora sperare, provando ad incamerare più punti possibili nelle prossime settimane, a partire dal torneo di Vienna che sta per cominciare.

Intanto, ad Anversa fa il suo dovere e, al termine di una settimana perfetta, alza il trofeo al cielo, il secondo del mese dopo quello in Bulgaria. Ad arrendersi in finale, l’ostico argentino Diego Schwartzmann, uno che sa mettere spesso in difficoltà anche chi è davanti a lui in classifica.

Ma contro la potenza del giocatore azzurro, neppure il sudamericano ha potuto nulla ed è dovuto arrendersi in due set con un netto 26 26. Sudamericano che gli tributa i giusti onori nel dopo gara, ricordando come l’italiano abbia giocato “in maniera incredibile”, tanto da non concedere nessuna occasione all’avversario. “Credo che tu vincerai tanti, tanti altri titoli in carriera”, asserisce Schwartzmann.

Come già ricordato, è il quarto titolo stagionale per Sinner. Finora mai nessun italiano era riuscito a tanto. Neppure Matteo Berrettini che da due anni è ormai stabile nella top ten mondiale e che quest’anno ha raggiunto persino la finale a Wimbledon.

Ai numero del ventenne Sinner vanno aggiunte anche le non vittorie, ma le prestazioni di peso, come la finale ottenuta al Masters 1000 di Miami e persa contro il polacco Hurkacz, uno dei suoi principali contendenti alle Finals.