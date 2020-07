L’urna di Nyon ha decretato tutti gli accoppiamenti relativi al tabellone finale delle due massime competizioni europee di calcio, la Champions League e l’Europa League.

Partiamo dalla caccia alla ‘coppa dalle grandi orecchie”, che prevederà quarti, semifinali e finale nel giro di quindici giorni di agosto a Lisbona.

In gara, tra le italiane, Juventus, Napoli e Atalanta. I bianconeri saranno impegnati prima nel match di ritorno degli ottavi a Torino contro il Lione: una sfida complicata, dal momento che all’andata i campioni d’Italia uscirono battuti per 1-0. In caso di qualificazione, arriverà la vincente tra Manchester City e Real Madrid.

Per quanto riguarda i partenopei, bisognerà prima concludere la doppia sfida contro il Barcellona (1-1 nei primi novanta minuti), poi, con ogni probabilità, ci sarà il Bayern Monaco, visto che i tedeschi hanno battuti il Chelsea per 3-0 nella gara d’andata.

Già ai quarti, l’Atalanta se la vedrà, invece, con il Paris Saint Germain, alla caccia del suo primo trionfo in Europa.

Inter e Roma sono le due squadre nostrane impegnate in Europa League. Dovendo affrontare sia andata che ritorno degli ottavi, giocheranno in campo neutro in Germania rispettivamente contro le due spagnole Getafe e Siviglia.

In caso di vittoria e conseguente qualificazione, i nerazzurri troveranno la vincente tra Rangers Glasgow e Bayer Leverkusen, i giallorossi quella tra Olympiacos e Wolverhampton.

Tabellone Champions League:

RITORNO OTTAVI DI FINALE

1) Juventus – Lione 07/08, ore 21 (and.0-1)

2) Manchester City – Real Madrid 07/08, ore 21 (and.2-1)

3) Bayern Monaco – Chelsea 08/08, ore 21 (and.3-0)

4) Barcellona – Napoli 08/08, ore 21 (and.1-1)

QUARTI DI FINALE

a) Atalanta – Paris Saint Germain 12/08, ore 21, Stadio Da Luz

b) RB Lipsia – Atletico Madrid 13/08, ore 21, Stadio Alvalade

c) vincente 4 – vincente 3 14/08, ore 21, Stadio Da Luz

d) vincente 2 – vincente 1 15/08, ore 21, Stadio Alvalade

SEMIFINALI

vincente b – vincente a 18/08, ore 21, Stadio Da Luz

vincente c – vincente d 19/08, ore 21, Stadio Alvalade

FINALE

23/08, ore 21, Stadio Da Luz

Tabellone Europa League:

QUARTI DI FINALE

Shakhtar/Wolfsburg – Basilea/Eintracht

Manchester Utd/LASK – Copenaghen/Istanbul Basaksehir

Inter/Getafe – Leverkusen/Rangers

Wolves/Olympiacos – Roma/Siviglia

SEMIFINALI

Wolves/Olympiacos – Roma/Siviglia contro Manchester Utd/LASK – Copenaghen/Istanbul Basaksehir

Inter/Getafe – Leverkusen/Rangers contro Shakhtar/Wolfsburg – Basilea/Eintracht