Prenderà il via dal prossimo 4 luglio una nuova finestra informativa sportiva totalmente gratuita: è il TG8 Sport, in onda ogni sabato e domenica su Tv8.

Lanciato nel 2015 dal gruppo Sky, l’ottavo canale del telecomando ha saputo ritagliarsi uno spazio importante all’interno del variegato panorama televisivo in chiaro. In primis con l’intrattenimento, poi con altri generi.

Ora è il turno dell’informazione, con l’obiettivo di diventare una tv generalista a 360°. Grazie al supporto di Sky TG24, che già ogni mattina manda in onda il suo rullo di notizie in diretta, nasce un nuovo telegiornale con uno studio e una grafica indipendenti: è il Tg8, in onda tutti i giorni alle 12.00 in un unico (per ora) appuntamento giornaliero.

E nel weekend, quando lo sport ha il suo momento clou, ecco alle 12.30 il Tg8 Sport, che, condotto da Davide Camicioli, ci accompagnerà alla scoperta di tutti i principali avvenimenti sportivi del weekend.

Ricordiamo che Tv8 già trasmette alcuni importanti eventi sportivi: dai motori (MotoGP e SBK) al calcio (Europa League in esclusiva). Ora, grazie alla collaborazione con Sky Sport24, è il momento di dare uno sguardo a tutto ciò che accade nel mondo dello sport.