Spregiudicatezza, velocità, precisione, senso del gol: sono queste le principali caratteristiche di Filippo Inzaghi, il re incontrastato dell’area di rigore del nuovo millennio. Con la Juventus in un primo momento, ma soprattutto con il Milan negli anni successivi, ha fatto tremare tante difese avversarie giocando costantemente su quel filo del fuorigioco, diventando molto spesso immarcabile per tanti.

Piacentino doc, classe 1973, comincia a giocare a calcio proprio nella squadra della sua città, prima di giocare nell’Albinoleffe, nel Verona ed infine di nuovo nel Piacenza. Approdato al Parma nel 1995, va dopo una stagione all’Atalanta, che rappresenta il suo trampolino di lancio. Le ventiquattro reti in una sola stagione gli permettono di compiere il grande salto alla Juventus: all’ombra della Mole resta quattro anni, mettendo a segno 58 gol e diventando uno dei punti di riferimento della nazionale italiana di fine secolo.

Il 2001, poi, arriva il contratto della vita con il Milan. Con Carlo Ancelotti in panchina, con i vari Maldini, Pirlo, Gattuso, Shevchenko e Kaka tra i suoi compagni di squadra, è tra gli uomini di spicco che contribuiscono a rendere di nuovo grande il Diavolo rossonero: arriva a vincere due Champions League, oltre che uno scudetto, una Coppa Italia ed un Mondiale per club.

Il 2007, in particolare, è l’anno d’oro, basti pensare alla mitica doppietta realizzata ad Atene contro il Liverpool (rivincita della sciagurata finale di due anni prima), che permette alla compagine lombarda di tornare ai vertici del mondo. In 202 partite in rossonero realizza 73 gol, poi nel 2012 lascia il calcio giocato dopo aver compreso di non poter ricevere più tanto appoggio dagli allenatori, complice l’età non più giovanissima.

In dote si porta diversi primati di grande rilievo: nella classifica dei gol segnati nelle competizioni UEFA per club è quarto con 70 reti dietro ai giganti Cristiano Ronaldo (120), Lionel Messi (100) e Raúl, oltre ad essere il miglior marcatore italiano nella storia della Champions League con 50 gol. È riuscito a lasciare sempre il segno in tutti i tornei ufficiali a cui ha preso parte nei club e in nazionale (dove vince il Mondiale del 2006 realizzando anche una rete).

Tante parole non contano, bastano le immagini… ecco il video dei dieci gol più belli realizzati da Filippo Inzaghi con la maglia del Milan.