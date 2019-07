Si conclude con il trionfo della Spagna il Campionato Europea Under 21 organizzato in Italia e San Marino: le Furie Rosse conquistano il quinto titolo della loro storia battendo in finale la Germania.

È la riproposizione della finale giocata nell’ultima edizione: allora avevano vinto i tedeschi per 1-0, ma stavolta le cose vanno assai diversamente.

Oltretutto, i percorsi delle due squadre sono stati piuttosto antitetici fino ad ora: nessun intoppo per la nazionale teutonica, che si presenta anche con il migliore attacco di tutte le compagini presenti; una battuta d’arresto all’esordio per gli iberici, proprio contro gli azzurri (e questo non può che far aumentare il rammarico da parte dei nostri).

Smaltita la delusione per quel primo incontro, tuttavia, gli spagnoli hanno ingranato la quinta, trovando continuità e gioco partita dopo partita. Che la finale propenda tutta da una parte è già chiaro in occasione del primo gol realizzato dopo appena otto minuti di gioco da Fabian Ruiz, ventitreenne centrocampista del Napoli e probabilmente il migliore in campo all’ultimo atto.

Segue la rete del raddoppio realizzata dall’obiettivo del Milan Dani Olmo, che fissa il punteggio sul 2-0 battendo il portiere Nubel, impreciso sul tiro da fuori ancora di Ruiz. In mezzo, anche una traversa di Soler che avrebbe potuto rendere il risultato ancora più rotondo. Vano, a questo punto, il gol siglato da Amiri nel finale.

Con la conquista del tetto d’Europa, la Spagna raggiunge l’Italia nella classifica delle nazioni più vincenti: finora comandavano gli azzurri grazie ai successi del 1992, 1994, 1996, 2000 e 2004, ma la rimonta degli iberici si è palesata grazie alla terza vittoria nelle ultime cinque edizioni disputate.

Con la rassegna continentale si sono decise anche le quattro nazionali qualificate ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: si tratta, oltre alle due finaliste, di Francia e Romania, fermate in semifinale.

La prossima edizione del Campionato Europeo Under 21 si terrà tra due anni in Ungheria e Slovenia.